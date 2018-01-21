Ученые предсказали появление новой науки 2 21.01.2018, 16:26

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Эта наука поможет будущим студентам подготовиться к новому технологическому укладу.

Роботы и алгоритмы в будущем повысят ценность социальных навыков, таких как способность налаживать контакты с людьми. На стыке технологического и гуманитарного знания появится новая научная дисциплина — гуманика, которая поможет будущим студентам подготовиться к новому технологическому укладу.

Об этом в своей книге Robot-Proof пишет глава Северо-Восточного университета (США) Джозеф Аоун.

В своей книге Robot-Proof лингвист Джозеф Аоун описывает новую систему образования, в основе которой будет лежать гуманика — гибрид естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, пишет hightech.fm.

Как отмечает Financial Times, новая область знаний будет состоять из трех компонентов, информирует news.eizvestia.com.

Первый — это навыки работы с большими данными, умение управлять их потоком и систематизировать их. Второй компонент состоит из традиционных технологических дисциплин. Он поможет понять, как работают роботы и алгоритмы. И, наконец, третий слой знаний научит студентов взаимодействовать с другими людьми, налаживать контакты, уделять внимание дизайну и этике. Именно последний пункт позволит специалистам будущего выиграть конкурентную борьбу с искусственным интеллектом.

Аоун также указывает на несовершенства современных систем машинного обучения, которые зачастую подразумеваются под термином «искусственный интеллект». По мнению исследователя, большинство алгоритмов хорошо справляются с задачами «близкого обучения». ИИ легко дается поиск ошибок, выявление неточностей, проверка данных и их систематизация. В то же время «дальнее обучение» — глубинные исследования и сопоставления пока не поддаются машинам.

О гибриде гуманитарного и естественнонаучного знания говорят многие эксперты. Генетикам и компьютерным разработчикам необходимы познания в этике, а инженерам — навыки психологов. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем аббревиатура STEM превратится в STEAM, где A — arts — это гуманитарные дисциплины.