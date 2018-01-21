Почему индустрия ЗОЖ переживает бум и что ей движет 5 21.01.2018, 16:42

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Тренд здорового образа жизни сейчас обслуживается бесчисленным количеством предприятий.

Обозреватель ВВС решила разобраться, на что покупаются приверженцы так называемого велнеса - концепции здорового образа жизни, включающей в себя "правильное" питание.

И вот он наступил - новый год. И вам тоже хочется чего-то нового в себе. Может быть, даже нового себя.

Едва прослышав о вашем желании, к вам тут же устремляются те, кто торгует товарами и продуктами так называемого "велнес" (как будто миру было мало уже существующей индустрии, навязчиво предлагающей помощь в борьбе с лишним весом).

Если ввести английское слово wellness в поисковую строку "Инстаграм", результатом будут 15 315 754 постов. 15 миллионов! Сразу понимаешь, какой бум переживает индустрия велнеса. Но стоит ли за ней хоть какое-то научное знание, научное обоснование?

Концепция включает в себя целый комплекс самых разных вещей - от употребления в пищу большего количества овощей до исключения из рациона целых групп продуктов и - совсем уж радикально - перехода на совершенно иной, новый образ жизни.

Многие из тех, кто работает в этой процветающей ныне индустрии, не любят, когда кто-то называет их подход просто диетой.

Однако историк и автор книги "История диет за последние 2000 лет" Луиз Фокскрофт убеждена, что это именно так.

"Сейчас существует так много диет для самых широких слоев населения, и велнес - это лишь более комплексный подход к здоровому образу жизни; независимо от того, считают ли его диетой или нет, это - диета".

"Вам предлагается определенный режим жизни, идея которого сводится к тому, что вам надо быть худым и стройным. Ведь быть здоровым - значит быть худым, к этому сейчас все сводится".

Тренд здорового образа жизни сейчас обслуживается бесчисленным количеством предприятий, разрабатывающих соответствующие продукты.

Ребека Холл, основатель и гендиректор компании Botanic Lab, выпускающей напитки, до этого десять лет работала инвестиционным банкиром. Когда она поняла, что возникает новый доходный рынок, она открыла собственную фирму.

Например, один из напитков Botanic Lab под названием Refuel ("дозаправка, перезарядка") - черного цвета жидкость, которая, как гласит этикетка, представляет из себя (приготовьтесь, сейчас будет фраза на языке рекламы) "концентрированную смесь медицинского активированного угля, мощно действующего необработанного тростника и цитрусовой составляющей сырого юдзу".

Так что, люди выбирают подобные напитки, потому что считают их наиболее простым способом стать здоровее - гораздо более простым, чем, скажем, регулярные физические упражнения или прогулки на свежем воздухе?

"Всем хочется найти быстро работающее и простое средство, и если вам удастся предложить людям что-то, что убирает из жизни лишнюю суету и лишние усилия, - это замечательно. И это именно то, чем мы занимаемся", - утверждает Холл.

"Эти напитки действительно работают - их используют многие спортивные команды в Британии, например, футбольные клубы Премьер-лиги, которые хотят, чтобы спортсмены быстрее восстанавливались после тренировок, но при этом не хотят пользоваться продуктами, содержащими рафинированный сахар и переработанные ингредиенты".

Что будет с велнесом, когда он наскучит людям, и они найдут для себя новые варианты ЗОЖ?

"Внутри велнеса есть свои странности и перегибы, каждую неделю мы слышим о каком-то новом суперпродукте,- говорит Холл. - Но, я думаю, велнес как всеобъемлющий термин никуда не денется из нашей жизни".

"Люди хотят жить дольше, всем хочется, чтобы был изобретен эликсир вечной жизни, и это и дальше будет мотивирующим фактором для тех, кто ищет для себя более здоровые продукты, более здоровый способ жить".

Чтобы понять, какое бесчисленное количество продуктов и товаров предлагает для адептов концепции "велнес" ее современная индустрия, надо посетить выставку Stylist Live в Лондоне - со всеми ее 200 стендами, десятками выступающих и примерно 20 тысячами посетителей.

Луиз Авери, основательница компании LA Brewery, представленной на выставке, в кругах велнес быстро стала любимицей.

"Комбучу (напиток из чайного гриба - Прим.) пили еще в древнем Китае 2 тысячи лет назад, это был здоровый, тонизирующий напиток, и я решила разработать комбучу в виде современного безалкогольного напитка, который сейчас продаю, - говорит она. - В нем нет ничего лишнего - только простые натуральные продукты".

Другие компании ставят себе в заслугу то, что исключили из своих продуктов ряд ингредиентов. Джейми Кибл работает в Heck Sausages, компании торгующей колбасой из куриного мяса и свинины, не содержащих глютена (клейковины).

Эта продукция пользуется спросом у покупателей, страдающих целиакией, глютеновой непереносимостью, тяжелым генетическим аутоиммунным заболеванием.

Однако таковых не так много на нашей планете, не более одного процента всего населения Земли. Кто же тогда эти остальные, покупающие колбасу и сосиски Heck Sausages?

Остальные, как и сам Кибл, просто решили исключить клейковину из своего рациона.

"У меня нет непереносимости глютена, но я предпочитаю не употреблять его в пищу, потому что так я чувствую себя немного иначе, - говорит он. - Все сейчас относятся к глютену как к злу и, естественно, все стараются исключить его из того, что едят".

"Чистое питание" (clean eating) - еще один модный термин, еще одна модная концепция внутри понятия "велнес". Она состоит в том, что вам лучше есть только минимально обработанные продукты.

Вроде бы выглядит разумно - но только до тех пор, пока не превращается в навязчивую идею.

У этой концепции есть свои критики, которые сомневаются в ее связи со здоровьем. Даниэлла Айзекс выступает в Лондоне с неоднозначным шоу Hear Me Raw ("Послушайте меня сырую"), в котором рассказывает о своем опыте соблюдения правил "чистого питания".

Айзекс когда-то была большой поклонницей этой концепции. Ее привлекало то, что следование правилам "чистого питания" позволяло установить контроль над жизнью, систематизировать ее, соблюдать определенный режим.

В результате она полностью исключила из своей диеты глютены, сахар, молочные продукты и мясо.

Однако в конце концов она отказалась от такой жизни и теперь пишет о том, что испытала: "Конечно, в велнесе есть много хорошего, но когда здоровый образ жизни становится коммерцией, индустрией, движущая сила которой - общество потребления, он не может предложить нам ответов на вопросы, которые мы задаем, пытаясь вести по-настоящему здоровую жизнь".