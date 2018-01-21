Курды опровергли ввод турецких танков на территорию Сирии

Курды опровергли ввод турецких танков на территорию Сирии2
- 21.01.2018, 16:49
- 2,469
Представитель курдских отрядов самообороны сообщил, что турецкие танки подошли к Африну, но были вынуждены развернуться.
Турецкие военные не входили в сирийский регион Африн. Об этом заявил представитель курдских отрядов народной самообороны (YPG) Бируск Хасака, передает Reuters.
Хасака рассказал, что турецкие войска действительно пытались пересечь сирийско-турецкую границу в регионе Африн, но были вынуждены вернуться после того, как курды открыли по ним огонь.
19 января турецкая армия начала массированный обстрел курдских деревень в Африне.
Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телекомпании AHaber заявил, что началось наступление на YPG. При этом турецкие военные еще не пересекли границу, сообщил он.
Анкара согласовывает свои действия в Сирии с Москвой, добавил турецкий министр.