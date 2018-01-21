Как Путина за Штирлица приняли 1 Игорь Эйдман

21.01.2018, 17:09

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Игорь Эйдман

Россияне пока еще не поняли, что им всучили фальшивого Штирлица.

Незадолго до назначения Путина премьером и преемником Ельцина социологический опрос показал, что россияне считают Штирлица лучшим среди киногероев кандидатом на должность президентом страны.

Объяснялось это просто. Жители России традиционно считают ее правящую верхушку - чуждой, враждебной силой. Она легко ассоциируется у них с нацистскими бонзами из "Семнадцати мгновений весны". При этом люди понимают, что победить эту силу в лобовом столкновении очень сложно. Ее можно разрушить только изнутри, с помощью хитрости и коварства. Именно этим и занимается Штирлиц - "наш человек", хитростью проникший в штаб врага.

Секрет быстрого роста популярности Путина в 1999-2000 годах в том, что его приняли как раз за такого "Штирлица", обманувшего правящую олигархию и проникшего во враждебную народу власть, чтобы ее разрушить.

С тех пор россияне все ждут-пождут, но никак не дождутся, когда же он наконец разгонит зажравшихся чиновников и олигархов. Идет уже восемнадцатый год правления Путина, а олигархия только жиреет и размножается. Уже второе поколение неприкасаемых коррупционеров появилось. Формируется наследственная правящая "аристократия", для которой закон не писан, что-то типа средневековых феодальных семейств.

Думаю, лимит ожидания населения скоро будет исчерпан. Люди начнут сомневаться: Штирлиц (наш агент в тылу врага) ли Путин? Или он - олигарх (враг) номер один, гарант власти криминальной верхушки, то есть никакой не Штирлиц, а, скорее, Гитлер.

P.S. Когда россияне окончательно поймут, что им всучили фальшивого Штирлица, возникнет запрос, на того, кто сокрушит систему не изнутри, а извне, лобовым ударом (на условного "маршала Жукова", штурмующего "логово врага"). Пока на эту роль успешнее других номинируется Навальный.

Игорь Эйдман, Facebook