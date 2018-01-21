Видеохит: Пингвин запрыгнул в лодку к ученым «для инспекции» 1 21.01.2018, 17:13

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Птица изучила обстановку и прогулялась вдоль борта, после чего вернулась в воду.

Научно-исследовательская станция австралийских ученых Кейси находится в заливе Винсенес на Земле Уилкса в Восточной Антарктиде.

Пингвин Адели запрыгнул в лодку экспедиции Австралийской антарктической службы, чтобы «проверить работу» ученых, говорится в подписи под видео в YouTube.

Научно-исследовательская станция Кейси находится в заливе Винсенес на Земле Уилкса в Восточной Антарктиде.

Когда ученые брали пробы воды, к ним в лодку неожиданно запрыгнул пингвин. Птица изучила обстановку и прогулялась вдоль борта, после чего вернулась в воду.

«Когда пингвин приходит, чтобы проверить вашу работу», - прокомментировал ситуацию автор видео.