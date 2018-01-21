Павел Левинов рассказал о ситуации в Беларуси спецдокладчику ООН 2 21.01.2018, 17:38

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Павел Левинов

Правозащитник направил срочное сообщение спецдокладчику ООН в связи с пытками в витебском СИЗО.

Витебский правозащитник Павел Левинов направил срочное сообщение спецдокладчику ООН по вопросам пыток в связи с заявлениями, которые сделал во время судебных заседаний активист Петр Иванов. В частности, Иванов сообщил суду, что 7, 8 и 12 декабря в СИЗО его жестоко избивали в целях получения признательных показаний, передает vitebskspring.org.

От 11 октября 2017 года Петр Иванов содержится в СИЗО №2 Витебске. Его обвиняют по ч.1 ст. 366 УК РБ (насилие либо угроза в отношении должностного лица, исполняющей должностные обязанности). Судебный процесс по уголовному делу проходит в суде Октябрьского района Витебска (судья Игорь Стефановский).

«Будешь ходить на коленях и говорить: «Я люблю СИЗО-2»

Во время заседания, которое состоялось в четверг 18 января Иванов заявил, что его трижды жестоко избивали 7, 8 и 12 декабря пытаясь выбить признательные показания.

Кроме того, как утверждает обвиняемый, над ним систематически совершали психологическое насилие. Сотрудники СИЗО угрожали изнасилованием с использованием милицейской палки, запугивали также, что заставят «ползать на коленях и говорить: «Я люблю СИЗО-2».

В течение месяца не было медэкспертизы

По словам Петра Иванова, им была направлена жалоба о противоправных действиях сотрудников следственного изолятора. На этом основании была назначена проверка, которую проводила следователь СК Шишкова. Но проверку приостановили - из-за отсутствия материалов медицинской экспертизы.

О том, что в рамках проверки была назначена судебно-медицинская экспертиза, следует из ответа прокурора Витебска Юрия Романовского, озвученного в ходе заседания. Согласно документу, ее назначили 18 декабря 2017 года. Но и через месяц результаты экспертизы отсутствуют.

«Они намеренно тянут время, чтобы у меня окончательно ушли все синяки и опухоли», - заявил в суде обвиняемый.

Во время судебного заседания 18 января Иванов снял обувь и показал суду опухшие и синте ноги (фото- и видеосъемка были запрещены).

Наконец, 19 января Иванова осмотрел медицинский эксперт в зале судебных заседаний. Результаты этой экспертизы пока неизвестны.

Дают противоположные показания

18 и 19 января суд опросил потерпевшую, обвиняемого и начал опрашивать свидетелей инцидента, который произошел 6 апреля 2017 года.

Пострадавшая - судебный исполнитель суда Октябрьского района Екатерина Пригожаева - и обвиняемый дают разные показания. Так, Пригожаева утверждает, что во время инцидента была одета в форменную одежду и сразу показала Иванову удостоверение судебного исполнителя. Иванов уверяет, что пострадавшая была в штатском, никакого удостоверения не предъявляла и назвала себя только тогда, когда уже находилась в его доме.

На заседании 19 января также осмотрели текстовую расшифровку аудиофайлов телефонного разговора потерпевшей с сотрудниками милиции, которых она вызвала во время инцидента.

Согласно тексту, пострадавшая выкрикивала в адрес хозяина дома слово «тварь». В суде пояснила, что была в стрессовом состоянии.