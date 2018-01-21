Аналитик рассказал, какие три iPhone представят в этом году 21.01.2018, 17:43

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2018 год станет для Apple переломным, поскольку компания полностью откажется от дизайна эпохи iPhone 6.

Уже не первый месяц инсайдеры говорят о планах Apple представить сразу три новых айфона в 2018 году. Вчера очередной отчет опубликовал и один из авторитетнейших аналитиков американской компании, Мин-Чи Куо из агентства KGI Securities, передает iphones.ru.

Мин-Чи Куо уверяет, что полученная им информация максимально точна и в этом году от Apple действительно стоит ждать сразу три новых смартфона:

- 6,1-дюймовый iPhone с IPS-матрицей;

- 5,8-дюймовый «улучшенный» iPhone с OLED-экраном;

- 6,5-дюймовый «большой» iPhone с OLED-экраном.

Верить аналитику есть смысл. В начале 2017 года он верно указал на анонс iPhone 8, 8 Plus и X. После презентации смартфонов вся, опубликованная Мин-Чи Куо информация (размеры и характеристики) официально подтвердилась.

2018 год станет для Apple переломным, поскольку компания полностью откажется от изрядно наскучевшего дизайна эпохи iPhone 6.

Бюджетный 6,1-дюймовый iPhone с ЖК-матрицей по дизайну будет полностью повторять iPhone X: такой же вырез на фронтальной грани, аналогичный корпус и схожие характеристики.

iPhone 5,8 будет от действующего флагмана iPhone X будет отличаться лишь улучшенными аппаратными характеристиками. Аналитик уверен, что цена на новинку не превысит $1000. Чего, увы, не скажешь за модель iPhone X Plus с диагональю 6,5 дюймов.

Мин-Чи Куо уверен, что за 2018 год продажи iPhone возрастут на 10%, и Apple установит очередной рекорд по темпу продаж своих смартфонов.