Франция предложила созвать экстренное заседание СБ ООН по Сирии 1 21.01.2018, 18:37

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Военная операция Турции в сирийском регионе Африн под названием «Оливковая ветвь» началась 20 января.

Франция попросила созвать экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии после начала турецкой военной операции в сирийском Африне, где накануне Анкара нанесла более сотни авиаударов. Об этом в своем Twitter написал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает РБК.

«Гута, Идлиб, Африн — Франция просит созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Сегодня утром я провел переговоры с моим турецким коллегой», — написал французский министр. Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул необходимость прекращения огня и обеспечения доступа гуманитарной помощи в Сирии.

Военная операция Турции в сирийском регионе Африн под названием «Оливковая ветвь» началась 20 января. О ее начале тогда объявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, раскритиковав во время своего выступления США за то, что они оказывают поддержку сирийским курдам. В этот же день Военно-воздушные силы Турции нанесли по Африну более ста авиаударов.

21 января газета Milliyet рассказала о входе турецких танков в регион. В свою очередь курдское ополчение опровергло наступление сухопутных сил Анкары. В Дамаске турецкую операцию осудили, назвав ее «актом агрессии» и посягательством на суверенитет страны. Самолеты турецкой авиации армия Башара Асада пообещала сбивать.