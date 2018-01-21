Профсоюз РЭП обратится в ООН из-за принудительного детского труда в Беларуси 6 21.01.2018, 19:12

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Независимый профсоюз намерен добиться запрета детского труда.

Руководитель ОАО "Холхлово" и директор молодеченской школы признались, что они пребывают в шоке от решения суда, который обязал указанные юрлица выплатить компенсацию за смерть школьницы на уборке картофеля. Так, Андрей Стадуб, директор "Холхлово", полагает, что суд обошелся с его предприятием слишком жестоко, потому что они уже передали на похороны девочки 10 миллионов рублей старыми; директор школы №11 Александр Люлькович также считает решение суда несправедливым.

Юрист профсоюза РЭП Леонид Судаленко прокомментировал praca-by.info реакцию руководителей, посетовавших на то, что им негде взять денег для выплаты моральной компенсации родителям погибшей Вики Попчени.

- Руководитель СПК ошарашен решением суда в Молодечно, школа пребывает в шоке. Мне, как правовому инспектору профсоюза, крайне неприятны слова руководителя о 500 баксах, переданных в конверте родителям на похороны ребенка. Вам не стыдно? Мол, мы уже рассчитались, а теперь опять? Скажу даже злее: ваш цинизм не знает границ! Советую руководителю не прикидываться невинным ягненком; как говорится, назвался груздем - полезай в корзину. Грузовой автомобиль, под колесами которого погиб ребенок, является источником повышенной опасности, и по закону все бремя ответственности за этот источник несет его собственник. Что, разве директор СПК этого не знает? Зачем сейчас кивать в сторону рабочих и их семей, мол, без хлеба суд их оставил, круто с нами обошелся. Мой совет руководителю: берите кредит и исполняйте решение суда - или уходите с должности. Казна, в отличие от школ, за вас ответственности нести не будет. И еще: перед тем, как идти в кассацию, советую внимательно изучить нормы Гражданского кодекса об ответственности владельца источника повышенной опасности за вред, причиненный жизни человека. Там все для вас написано!

Правовой инспектор также прокомментировал сетования директора школы на то, что выплачивать компенсацию придется за счет всех учителей учебного заведения:

- Если говорить о правовой стороне вопроса, то пускай чиновник не мечется: школе и учителям не придется скидываться. За вред, причиненный должностными лицами гос. органов, ответственность несет государственная казна.

Также юрист упомянул родителей Вики Попчени:

- Во всей этой истории не может не вызывать уважения семья погибшей школьницы. Они мужественно переживают трагедию; именно они приняли решение простить осужденных водителя и учителей. Как человек, имеющий право представлять интересы семьи, напомню: родители хотели признать факт трудовых отношений погибшей дочери с сельхозпредприятием. Но именно государство создало этот прецедент (суд не признал государство виновным - прим. ред.), когда за жизнь ребенка платить, в конце концов, будет не страховая компания, а конкретные люди.

Леонид Судаленко приоткрыл планы профсоюза РЭП в отношении стратегической тяжбы о запрете детского труда:

- Сейчас наш профсоюз РЭП работает над поправками в законодательство, прямо исключающими труд детей рядом с источниками повышенной опасности и устанавливающими персональную ответственность конкретных лиц за использование детского труда. В ближайшее время мы передадим на рассмотрение в Комитет ООН по правам человека индивидуальную жалобу семьи Попченя о лишении государством права на жизнь их ребенка через использование в стране принудительного детского труда. Наш профсоюз заявлял ранее и повторяет сегодня: эта трагедия должна стать последней и быть уроком для всех, кто работает с детьми, начиная от министра образования и заканчивая рядовым учителем!