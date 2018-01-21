В понедельник движение на трассе М1 будет ограничено 1 21.01.2018, 19:33

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С 17.00 по 18.40 на 369-м километре трассы будет проводиться следственный эксперимент.

Движение всех видов транспорта на участке дороги М1 Брест-Минск-граница России будет временно ограничено 22 января.

Как сообщает ГАИ Миноблисполкома, дорогу закроют на 369-м километре в направлении границы с Россией.

С 17.00 по 18.40 здесь будет проводиться следственный эксперимент.

Чтобы исключить заторы, ГАИ рекомендует водителям планировать время и маршрут поездок с учетом этой информации.