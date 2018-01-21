Хакеры взломали Facebook-страницу президента Болгарии 21.01.2018, 19:34

На странице Румена Радева в Facebook появилась статья на турецком языке.

Правоохранительные органы и спецслужбы Болгарии проводят проверку по факту взлома страницы президента страны Румена Радева в Facebook.

Об этом сообщает «Укринформ».

Сегодня, 21 января, на странице президента в социальной сети появилась статья на турецком языке с соответствующим электронным ссылкой на турецкий сайт, занимающийся кредитованием.

После появления статьи пользователи социальных сетей сразу же предупредили о том, что, скорее всего, страницу взломали хакеры.

Пользователям также порекомендовали не открывать ссылки на статью, поскольку она может содержать вирусы.