В США успешно испытали ядерный реактор для миссии на Марс 21.01.2018, 19:53

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Фото: nasa.gov

Полномасштабные испытания ядерного реактора должны начаться в марте 2018 года.

В штате Невада (США) прошли успешные испытания ядерного реактора Kilopower, который сможет снабжать энергией первые поселения людей на Марсе.

Об этом в пятницу, 19 января, рассказал заместитель директора NASA по космических технологиям Стив Юрчук, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Компактные размеры Kilopower и мощность позволят доставить несколько блоков на одном корабле, а также обеспечить генерацию десятков киловатт мощности», - рассказал Юрчук.

Отмечается, что полномасштабные испытания ядерного реактора должны начаться в марте 2018 года.

На данный момент известно, что для полноценной работы обитаемой станции на поверхности Марса необходимо запустить 4-5 таких установок.

Указано, что Kilopower работает по принципу двигателя Стирлинга и имеет мало движущихся частей. Сама активная зона имеет размеры рулона бумажных полотенец.

Напомним, ранее глава частной американской космической компании SpaceX Илон Маск заявил о намерении отправить на Марс красный автомобиль Tesla Roadster.