Фотофакт: в Барановичском горисполкоме установили видеостену за $16 тысяч 1 21.01.2018, 20:29

Фото: intex-press.by

Покупка видеостены вызвала недоумение у многих горожан.

Аукцион по приобретению Барановичским горисполкомом комплекта оборудования для видеостены (включая установку и наладку) состоялся в ноябре 2017 года. Претендентов было несколько, и победа в аукционе досталась компании, предложившей за видеостену самую низкую цену – ООО «Учпромтехно», сообщает intex-press.by со ссылкой на сайт Национального центра маркетинга.

Согласно протоколу подведения итогов аукциона новое оборудование и его установка обошлись Барановичскому горисполкому в 31960 рублей, или примерно 16 тысяч долларов в эквиваленте. При этом изначально городские власти готовы были выложить за видеостену больше – 40 тысяч рублей. Однако в ходе торгов цена упала.

Напомним, новую технику городские власти планируют использовать для демонстрации различного рода графики, слайдов, видеофильмов.

Покупка видеостены вызвала недоумение у многих горожан. Хотя для городского бюджета это не слишком большие средства, однако в городе есть важные объекты, денег в местном бюджете на которые не находится годами.

Фото: intex-press.by

Уже несколько лет идут разговоры о строительстве в Барановичах приюта или пункта передержки для бездомных животных. В нашем городе беспризорные животные не получают никакой поддержки от государства, более того, у них нет шанса на выживание, если они попадут в «руки» госструктур.

В июне 2017 года, после визита к городским властям, местные волонтеры получили письменный ответ, что «вопрос выделения средств для строительства этого объекта может быть рассмотрен только при условии перевыполнения доходной части городского бюджета, отсутствия кредиторской задолженности и полного обеспечения ассигнованиями на возмещение части расходов организаций ЖКХ по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению».