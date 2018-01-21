В каких странах разрешены и запрещены биткойны 5 21.01.2018, 21:11

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Северная Америка и Западная Европа являются самыми благоприятными регионами для биткойн-деятельности.

Аналитический сайт HowMuch опубликовал карту стран мира, на которой отметил все государства, где запрещены и разрешены операции с криптовалютой.

В странах зеленого цвета (99 стран из 246) разрешены операции с биткойном, в оранжевых — нет закрепленного законом разрешения или запрета, светло-розовые (7) — разрешены, но со значительными ограничениями, темно-розовые (10) — запрещены.

Остальные страны (130) окрашены в серый цвет, так как по ним нет информации или правительства этих стран не комментирует отношение к криптовалюте.

Северная Америка и Западная Европа являются наиболее благоприятными регионами для биткойна. Ближний Восток разделен в этом плане пополам: Ирак, Иран и Турция допускают операции с биткойном, тогда как Афганистан, Пакистан, Египет и Саудовская Аравия имеют ограничения по использованию криптовалют.

Страны Востока кажутся более закрытыми для цифровых валют, чем страны Запада. На текущий момент Россия является крупнейшей страной, которая запретила использование биткойна, пишет HowMuch.

В то же время Китай и Южная Корея пытаются запустить ограничения для биткойна в своих странах. Такая позиция этих стран привела к недавнему падению рынка криптовалюты, в ходе которого стоимость биткойна рухнула к $10 тыс., поскольку Китай и Южная Корея являются двумя важнейшими точками для криптовалютного рынка, которые держат значительную часть ликвидности цифровых валют.