«Мы сидим, а он падает»: что будет с проблемными мостами 10 21.01.2018, 21:32

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В Беларуси треснули сразу пять мостов.

Проблему моста через Припять, который треснул в декабре, и еще четырех его «собратьев», построенных коробчатым способом более 25 лет назад, обсуждали на ОНТ.

Как ранее сообщалось, в январе уплыл понтонный мост через Припять, и людей, многие из которых работают в отрезанном Турове, спасатели возят катерами. Аналогичный мост в Новополоцке также проблемный, есть трещины, он закрыт для тяжелого транспорта. «Конструкция не упадет. Но мост ждет сложный ремонт. Проблема в самой технологии», — отмечают эксперты.

Треснули и остальные мосты, построенные по такой технологии. «Мы сидим, а он падает. Есть предельная точка, когда это будет очень опасно», — предупреждает начальник управления мостового проектирования «Белгипродора» Олег Вдовин.

Самый проблемный — над Припятью, который одномоментно просел на 40 сантиметров и движение продолжается. Каждую неделю он падает примерно на сантиметр. Специалисты это отслеживают «чуть ли не по часам».

Гендиректор ОАО «Мостострой» Сергей Вашкевич обещает, что 1 марта заработает паромная переправа через Припять. «Потом речка будет перекидываться в старое русло, аварийный мост будут разбирать полностью, все пролеты», рассказал он. Конструкции заменят на металлические. К 1 января 2019 года планируется открыть движение по полностью реконструированному мосту.