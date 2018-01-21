BBC: Среди погибших при атаке на отель в Кабуле девять украинцев 4 21.01.2018, 21:41

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Фото: AFP

Всего в кабульском отеле погибло 14 иностранцев.

Среди погибших при атаке боевиков на отель Intercontinental Hotel в Кабуле оказалось девять граждан Украины.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на местную полицию.

Всего погибло 14 иностранцев – еще один немец, один грек и один казах. Двое убитых пока не идентифицированы.

Еще 10 человек было ранено, в том числе шесть правоохранителей.

Вечером 20 января вооруженная группа, состоящая по меньшей мере из четырех человек, напала на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле и открыла огонь по постояльцам. Полиция оцепила территорию вокруг здания и вступила в перестрелку с боевиками.

Нападение длилось примерно 17 часов. Ответственность взяли на себя боевики «Талибана».

Телеканал ToloNews со ссылкой на источник сообщил, что количество погибших может достигать 43 человек.