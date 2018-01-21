Названы самые популярные кроссоверы 2017 года 1 21.01.2018, 21:56

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Фото: CarGurus

Возглавил топ японский внедорожник Toyota RAV4.

Focus2Move опубликовал рейтинг самых востребованных моделей, относящихся к SUV-сегменту, в мире по итогам прошлого года.

Возглавил ТОП-15 японский внедорожник Toyota RAV4, чьи глобальные продажи за год выросли на 11% или до 807 400 единиц, передает vistanews.

Модели Toyota RAV4 удалось обойти прежнего лидера в лице Honda CR-V, который в 2017 году выбрали 748 050 автолюбителей (-0,4%) по всему миру. «Бронзу» получил кроссовер Volkswagen Tiguan, который удалось продать в количестве 703 140 автомобилей (+34,5%).

На четвертой позиции расположился Hyundai Tuscon с 629 680 реализованными авто, а на пятой - Haval H6, продавшийся по всему миру 531 980 раз. Объём реализации в 498 850 машин помог Nissan Qashqai занять шестую строчку рейтинга. Далее следуют ещё две модели от Nissan: Rogue (449 990 машин) и X-Trail (426 100 авто).

Замыкают ТОП-10 бестселлеров глобального рынка по итогам 2017 года KIA Sportage и Mazda CX-5, которые смогли найти 425 470 и 408 420 владельцев. Далее расположились американские кроссоверы Ford Escape (375 940 машин) и Chevrolet Equinox (371 180 авто), японские Toyota Highlander (342 160 продаж) и Honda HR-V (337 210 авто), а также "китаец" GAC Trumpchi GS4 (336 033 экземпляров).