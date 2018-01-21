Курды нанесли ракетный удар по Турции 4 21.01.2018, 22:10

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Фото: МК-Турция

В результате удара ранены 37 граждан Турции.

Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Хатай Эрдал Ата, передает liga.net со ссылкой на агентство «Анадолу».

«Ранения получили 37 человек, состояние четырех оценивается как тяжелое», - сообщил Ата после визита к раненым в Государственную больницу Рейханлы.

Он сказал, что террористы PYD/YPG из Африна (Сирия), против которых 20 января начали военную операцию турецкие войска, обстреливают населенные пункты в приграничной турецкой провинции Хатай, в том числе в районе Рейханлы.

Отряды народной самообороны (YPG) - боевое крыло Высшего курдского совета, участвующее в сирийском вооруженном конфликте. Официально YPG не связаны с какой-либо конкретной политической партией, но де-факто являются в первую очередь боевым крылом PYD - партия «Демократический союз» (левая партия, основанная в 2003 году сирийскими курдами).

Турецкая армия начала в субботу, 20 января, военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), базирующихся на территории северной Сирии в районе Африна.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет быстрого завершения операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии, направленной против курдских отрядов народной самообороны (YPG).