Как белорусские студенты планируют свои расходы 21.01.2018, 22:19

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Студенты рассказали, получилось ли у них стать финансово независимыми.

Бюджетное обучение всегда привлекало абитуриентов. Можно учиться в университете и получать за это денежку, стать полностью финансово самостоятельным и не зависеть от родителей. Но как на самом деле? Мyfin.by провел опрос среди студентов выпускных курсов белорусских вузов и узнал, как они планируют свой бюджет и получилось ли у них стать финансово независимыми.

Дорога, продукты, лекарства

Александра Савина, студентка 4 курса Механико-математического факультета БГУ, придерживается мнения, что деньги – ресурс, который движет миром. Живет в Минском районе с родителями.

До первых экзаменов у всех бюджетников стипендия была одинаковой – 70 рублей. Однако после сессии у кого-то прибыль возросла – за счет среднего балла, а кто-то и вовсе остался без денег.

Сегодня со средним балом 4-5 на механико-математическом факультете БГУ стипендии ждать не стоит, с баллом 5-6 вы получите 81 рубль, а с баллом 6-8 – 97рублей. Если вам удалось сдать все экзамены на 8-9-10, можно ждать на своей карточке сумму от 113 до 129 рублей.

«К слову, я не отличница, – признается Александра. – В моей зачетке есть разные оценки, начиная от 4 до 7. За курсовые, производственные практики – 9, что хорошо поднимает балл. Сегодня мой доход – это 181 рубль, 81 из которых – моя стипендия. Остальное – помощь родителей. Основная часть моих денег уходит на дорогу, я живу за городом и путь к университету забирает у меня 5 рублей 10 копеек в день (1 рубль 90 копеек – маршрутка, 65 копеек – метро, и это только в одну сторону). В итоге получается 102 рубля в месяц, или 56,35% моего бюджета. Итого у меня остается 79 рублей на свои потребности. В этом месяце я потратила только 23 рубля, или примерно 30 %, от оставшейся суммы, на продукты. А те деньги, которые остались (это приблизительно 56 рублей), пошли на лекарства от простуды, развлечения, косметику. Хочу подчеркнуть, что спланировать свой бюджет до копейки мне не удается, однако если я знаю, что в следующем месяце мне понадобится потратить больше, я стараюсь сэкономить».

Источник: Myfin.by

Накопил на телефон

Андрей Талерчик, студент 4 курса Института журналистики БГУ, знает, что деньги потеряют смысл, если за ними не будут стоять реальные товары и услуги. Парень приехал учиться в столицу из Жодино, живет в общежитии.

«На первом курсе моя стипендия была 70 рублей, но это до начала экзаменационной сессии. Так случилось, что я получил пересдачу, по какому предмету – уже не помню.

Лишился денежной премии на целый семестр, расстроился, было сложно, однако родители мне помогли и помогают по сей день. Ведь прожить даже на повышенную стипендию – трудно», – констатирует студент журфака.

Сегодня доход Андрея – это его стипендия, которая составляет 105 рублей. Однако, по его словам, иногда удается получить на студенческую карточку удвоенную сумму денег: студентам, участвующим в общественной жизни университета, полагается денежное вознаграждение.

«Я всегда стараюсь распланировать свой бюджет. И если учесть, что в среднем мой доход – это 105 рублей, то я точно знаю, что 30 рублей я отдам на проездной в метро, еще около 30 рублей уйдет на проживание в общежитии. Остальную часть денежных средств, около 40 рублей, я потрачу на продукты. Расходы сверх этой суммы – это помощь родителей. Ведь иногда необходимо оплачивать медицинские услуги (например, лечение зубов). Также, необходимо время от времени приобретать разные бытовые принадлежности, это тоже довольно ощутимые затраты».

Сэкономить на нужную вещь – это второе «я» Андрея. К примеру, он не так давно накопил себе на новый мобильный телефон стоимостью около 500 рублей. «Никогда не относился к деньгам, как к чему-то святому, и сверхважному, – признается Андрей. – Безусловно они нужны. В том количестве, которое необходимо для нормальной полноценной жизни. Если мне нужна какая-либо вещь, и денег не хватает, я терпеливо накоплю. Что касается быта, то иногда я могу прожить на 200 рублей, иногда на 500, все зависит от непредвиденных ситуаций».

Источник: Myfin.by

Стипендия в 90 руб. и помощь родителей

Для минчанки Алены Хурсик, студентки 4 курса БГТУ, деньги – это прежде всего средство удовлетворения потребностей.

Девушка хорошо учится, что положительно сказывается и на ее доходах. «Средний балл моей зачетки за последнюю сессию – 9,7, – рассказала студентка БГТУ. – То есть, я получаю повышенную стипендию – 90 рублей. Этих денег не совсем хватает. Родители понимают это и помогают мне».

Алена живет в отдельной квартире, родители оплачивают «коммуналку» и выделяют деньги на другие расходы. «Других источников дохода кроме стипендии у меня нет», – отмечает девушка.

В месяц Алена располагает финансами в количестве 240 рублей, из которых 150 – помощь родителей. Деньги родителей она расходует на продукты питания и предметы первой необходимости, а то, что остается, обычно это 20% – идет в копилку.

А вот стипендия идет на оплату мобильной связи – 15 рублей или 16,7%, городской транспорт – 32 рубля 40 копеек или 36,0 %, развлечения – 30 рублей или 33,3%, накопления – 12 рублей 60 копеек или 14,0%.

Источник: Myfin.by

«Как вы можете заметить, я предпочитаю копить, однако пока мои накопления связаны с отсроченными, более крупными или спонтанными расходами, например, это могут быть подарки друзьям или же поездки куда-либо. Если бы я располагала большей величиной денежных средств, то их можно было бы вкладывать с целью получения дополнительного дохода», – признается студентка.

Когда выручает подработка на стройке

Минчанин Александр Гринкевич, студент 5 курса БНТУ, отвечая на вопрос, что для него деньги, выразился сложно. "Это огромное количество нулей и единиц в банковской системе", – заявил парень.

На первом курсе, до зимней сессии, его доход составлял – 70 рублей. Однако после первых экзаменов деньги на карточку поступать перестали.

«Сессию сдавать получалось как когда, на первых курсах много ленился и поэтому ходил на пересдачи. Денег не было, помогали родители… Однако с третьего курса появился интерес к предметам специализации. С этого момента я стал хорошо учиться и как итог – получать повышенную стипендию», – рассказал студент БНТУ.

Сегодня доход Александра – это 286 рублей. 86 из которых – это стипендия. 200 – подработка на стройке.

«Подработать пытаюсь постоянно, это довольно сложно, – признается собеседник. – Однако я не люблю просить деньги у родителей. Мне, наоборот, нравится помогать им финансово, ведь живем мы вместе, и я считаю себя полноправным членом семьи. Иногда я оплачиваю часть ЖКУ и покупаю некоторые продукты».

Итого, на личные расходы у Александра остается 200 рублей, 30 из которых он стабильно тратит на проезд общественным транспортом. Еще около 45 рублей уходит на сигареты. На продукты Александр тратит около 60-70 рублей, предпочитая питаться в столовой.

Источник: Myfin.by

«Деньги, которые остаются, я либо откладываю, либо трачу на разную мелочь, – говорит студент. – Все зависит от ситуации. Если мне захочется купить себе жвачку, я обязательно куплю. Однако если в следующем месяце мне понадобятся новые кроссовки – я буду откладывать. Сколько себя помню – никогда не планировал свой бюджет до копейки. Возможно в этом и заключается моя финансовая независимость».