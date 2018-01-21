Четвертый слой икры 21.01.2018, 22:51

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Воспитательница детского сада из Перми написала открытое письмо Путину.

Воспитательница детского сада № 369 Перми Мария Шубина написала открытое письмо Владимиру Путину на своей странице в социальной сети “ВКонтакте”.

“Владимир Владимирович, вы уже знаете про “аншлаг”, случившийся в Тюмени на митинге, посвященном вашей поддержке как кандидату в президенты? Девять человек. Это было бы смешно, если не было бы так грустно. Если Вас это удивило, то зря, подобная ситуация должна не удивлять, а настораживать. У Юрия Шевчука есть песня, в которой звучат слова: “Путин едет по стране, а мы по-прежнему в г…не”, – обратилась Мария к кандидату в президенты. Она рассказала о несправедливой системе оплаты в детских дошкольных учреждениях, мизерной зарплате воспитателей и унижающем отношении к ним со стороны чиновников департамента образования.

“Под этим письмом свою подпись оставлю только я. Остальные боятся. Страх, кстати, снова начал править людьми”, – сообщила Путину воспитательница. Письмо Марии Шубиной собрало большое количество лайков и комментариев. Воспитатели из детских садов разных городов России рассказывали о своих проблемах. Вот некоторые из них:

“У нас на самом деле творится в садах, да и не только, все, что угодно. Работала няней я месяц. Не выдержала. Обязанностей море, зарплата три копейки. На группу было 22 кружки, а детей по списку – 32. Завхоз мне сказала: “Денег нет, выкручивайся”. Пусть по очереди пьют”.

“Достали эти дурные графики работы, когда три воспитателя на две группы, работа с утра до вечера очень тяжела. Особенно когда детишек много, насокращали воспитателей, увеличили нагрузку – РАБотайте!!! А когда сменщица на больничном – паши, как вол, в две смены. Помимо этого руководители норовят поменьше заплатить, подработки платят из того же стимулирующего фонда”.

“Своих денег уходит немало, и никто нам их не возвращает! А когда в детском саду мы готовимся к очередной комиссии, то улетает ползарплаты!!! И попробуй что-то не сделать, лишают сразу и премии, и стимулирующую не видим! Надо не бояться, а теперь уже объединяться!!!”

– Я написала письмо Путину, не потому что я такая наивная и думаю, что он меня услышит, все исправит и надает чиновникам люлей, – говорит Мария Шубина в интервью “Радио Свобода”. – Я обратилась к Путину, потому что это единственный способ привлечь внимание к проблемам воспитателей детских садов. Только письмо к Путину может заставить наших чинуш поднять свои задницы.

– Почему решили написать письмо только сейчас? Вы давно работаете в детском саду?

– С июня прошлого года. И к Новому году я осознала, что так дальше жить нельзя. Жизнь воспитателя детского сада – это сплошная несправедливость и унижение. Особенно хорошо я это поняла после очередной проверки нашего садика чиновниками департамента образования. Они приезжают и спрашивают у воспитателей, где, например, новые пособия или почему не зашпаклевана стена. Деньги на эти цели департамент не выделяет, а ответственность перекладывает на работников детсада. В результате наказывают воспитателей: не выплачивают полностью часть зарплаты. К следующей проверке воспитатели на свои деньги покупают шпаклевку и пособия. Либо умоляют родителей сдать деньги на эти вещи. И хорошо, если родители понимающие. Получается, что наш детский сад на обеспечении воспитателей и родителей.

– Спрашивали чиновников на какие средства вы должны покупать вещи, необходимые для детского сада, и делать ремонт?

– Воспитатели спрашивают, где нам на это взять деньги. А чиновники отвечают: не задавайте неудобных вопросов. Официально они отвечают, что детские сады Пермского края всем обеспечены. И цветные принтеры у нас есть, оказывается. Принтер в нашем детсаду черно-белый и старенький. Администратор его заправляет на свои деньги. И ламинационную бумагу воспитатели должны покупать на свои деньги. И знаете, что они нас заставляют распечатывать и ламинировать в счет нашей зарплаты? Алгоритм игры на погремушке и алгоритм игры на колокольчике. Пришла такая умная тетя чиновник и требует, чтобы у нас было пособие, как ребенку играть с куклой. Алгоритм – очень хорошая штука, когда его не доводят до абсурда. Смех один! Смех сквозь слезы.

Когда я наблюдала за последней проверкой департамента в нашем детском саду, то с трудом сдерживала возмущение. Мою коллегу, которая работает воспитательницей больше двадцати лет, немолодую женщину, прекрасного педагога, тыкали мордой в горшок как котенка за то, что в саду нет решетки на вентиляционном отверстии. Это разве задача воспитателя – заклеивать вентиляцию? В результате воспитатель с няней попросили своих сыновей и мужей приколотить решетку. А все потому, что на три детских сада, которые входят в один холдинг, только один работник. Он и электрик, и столяр, и плотник. Этот человек не успевает везде все починить. Другой пример: воспитатели в одном из детских садов Перми все каникулы новогодние ходили по домам детей из проблемных семей. Такая деятельность не входит в должностные обязанности воспитателей. Социальные работники и опека должны контролировать, что происходит в неблагополучных семьях.

– К вам у департамента или у заведующей детским садом были какие-то претензии?

– Ко мне лично не было. С заведующей и коллегами у меня хорошие отношения. Коллектив в нашем детском саду адекватный. Письмо я написала, потому что поняла, что надо менять систему. А еще мне за профессию обидно. О проблемах школьных учителей и вузовских преподавателей все-таки говорят и пишут, а о воспитателях детских садов забыли. Мы, между прочим, первое звено в образовании.

– Что конкретно вы хотите поменять в системе оплаты работы воспитателей?

– Сейчас воспитатели получают оклад – примерно 10 тысяч рублей – и стимулирующие. Критерии выплаты стимулирующих определяют заведующие детсадов. Значит, почти половина зарплаты зависит от прихоти заведующей. Получается, что воспитатель зависит от того, хорошая у него заведующая или не очень, есть у нее совесть или нет. Рабское какое-то положение! Я считаю, что нужно создать рабочую группу, куда должны в обязательном порядке войти воспитатели. Всем вместе нужно подготовить документ с точными и понятными критериями стимулирующих выплат. Следующий момент: детсады предоставляют для воспитанников дополнительные платные услуги (ДОП). Воспитатели ведут за деньги кружки в вечернее время. 40% дохода от ДОП идет педагогу, 60 – детскому саду. Я, например, не могу вести кружки по вечерам. У меня мама-инвалид на руках, мне нужно о ней заботиться. А воспитатель, который ведет кружки, работает с семи утра до семи вечера. Это мое право не брать на себя дополнительную нагрузку. Но получается, что если я не веду кружки, я не способствую материальному развитию детского сада, и две тысячи стимулирующих мне просто не выплачивают. Это несправедливо. В моей должностной инструкции не написано, что я обязана в свое свободное время предоставлять ДОПы.

– На что в вашем детсаду расходуют эти 60 процентов от дополнительных услуг?

– Воспитателям об это не докладывают. На собрании коллектива заведующая сказала, что часть тратят на аренду земли, на которой стоит детский сад. Я спросила, почему муниципальный детский сад, стоящий на муниципальный земле, должен платить аренду. Мне ничего по существу не ответили и замяли тему. Я снова пыталась поднять этот вопрос. Мне сказали, мол, не вникай в подробности, тебе это не надо.

– Почему под обращением Путину подпись поставили только вы?

– Люди молчат, потому что боятся остаться без работы или без стимулирующих. Воспитатели не могут высказать свою точку зрения, потому что в ответ на все возражения им укажут на выход. Странное отношение к кадрам, потому что у ворот детских садов не стоят толпы соискателей на должность воспитателя. Молодежи среди воспитателей детских садов почти нет. Молодые кадры через несколько месяцев увольняются. Не хотят они молчать и бояться. Среди воспитателей очень много квалифицированных специалистов, работающих на голом энтузиазме. А я не хочу работать на энтузиазме, я считаю, что мы должны работать за адекватную заработную плату, которая начисляется в соотвествии с прозрачными критериями. И мы должны понимать, сколько денег выделяет департамент на обеспечение детского сада и куда идут 60 процентов, которые сад зарабатывает на дополнительных услугах.

– Почему вы не боитесь?

– Я найду работу за двадцать тысяч рублей. У меня есть вторая профессия. И я не успела стать рабом системы. Бюджетники думают, что они винтики, которые ничего не значат. Но если винтики начнут выходить из строя, система развалится. Педагоги, к сожалению, не понимают этого и остаются рабами. Учителя одной из пермских школ написали мне в личку, что недавно пожаловались на самоуправство директора в местный департамент. Их письмо спустили руководителю школы. И директор не выплатила людям зарплаты в полной мере. Всего 3–4 тысячи они получили к Новому году из-за того, что посмели открыть рот.

– В суд почему не идут?

– Они ругают начальство, занимают друг у друга деньги, влезают в кредиты, но в суд не идут, потому что боятся. Страх врос в наш народ. Я им говорю: "Девочки, терять вам нечего, пишите всем дружным коллективом заявление в суд. Глядишь, что-то изменится". Я долгое время работала в совсем другой сфере, в театре. И мне этот страх, сковавший бюджетников, непонятен и неведом.

– Зачем вам в таком случае оставаться в этой системе?

– Мне очень нравится моя работа, а систему мы будем менять. Мне предлагают создать профсоюз работников дошкольного образования. Существующий сегодня профсоюз, на мой взгляд, трудовые интересы воспитателей не защищает. Я пока не уверена, что смогу организовать профсоюз. Не знаю, как это делать, но идея мне нравится.

– Как коллеги реагировали на ваше письмо Путину?

– В нашем детсаду провели собрание. Большая часть коллектива поддержала меня, правда, молча. Лишь одна коллега встала на мою сторону открыто. Сейчас я постоянно получаю письма в личку от работников детских садов и школ со всей России. Честно говоря, я не ожидала массовой поддержки. Я думала, что мне погрозят пальчиком из департамента, лишат стимулирующих и на этом все затихнет.

– Местный департамент образования что-то ответил?

– Я знаю, что минобр пермский собрал совещание по моему поводу. Потом они пришли в наш детский сад.

– С очередной проверкой?

– Скорее на разведку. Провели комсомольское собрание, на котором меня не было. Они ничего коллективу по существу претензий, высказанных в письме, не ответили. Зато пытались выяснить, кто меня подбил написать обращение, кто за мной стоит такой большой и важный. На собрании чиновники делали разные нелепые предположения причин моего "неадекватного поведения". Говорили, что, наверное, у меня неблагополучная обстановка в семье, может, муж пьет или бьет. Ну не верят наши чиновники, что воспитатель способен на самостоятельные поступки! Отказывают они мне в наличии мозга. Кстати, мне заведующая нашего детского сада ничего плохого не сказала. А вот воспитателей других садов, которые оставляли комментарии под письмом, вызывали на ковер. Отчитывали, мол, как вам не стыдно выносить ссор из избы и, не скрывая имени и фамилии, выражать свое мнение. В ответ я на своей странице в "ВКонтакте" выложила статью Конституции, гарантирующую каждому гражданину свободу слова. Пусть воспитатели, которых из-за меня песочат, ткнут этой статьей в лицо своим начальникам.

– В начале разговора вы сказали, что никаких иллюзий насчет Путина у вас нет. Какую роль руководство страны играет в проблемах бюджетников?

– Я плохо разбираюсь в политике и ни в какой оппозиционной деятельности никогда не участвовала. Но я не вижу, чтобы российская власть пыталась улучшить положение работников сферы образования. А могли бы сказать нашим чиновникам, чтобы они ограничивались тремя слоями икры на бутерброде. И не намазывали четвертый за счет учителей, воспитателей и врачей.