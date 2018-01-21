Бьорндален: Верю, что для Даши это будет очень хорошая Олимпиада 1 21.01.2018, 22:55

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Фото с сайта vk.com

Норвежский биатлонист рассказал о том, как поддерживает Дарью Домрачеву.

Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым на Матч ТВ» рассказал о поддержке супруги на Олимпиаде.

– Я тренируюсь каждый день, это повышает мою мотивацию, настроение. Эту возможность у меня ведь никто не отнимет. Все, что мне остается сейчас – это изо всех сил помогать Дарье. Думаю, она на правильном пути. Я уже скрестил пальцы и верю, что для нее это будет очень хорошая Олимпиада, – сказал Бьорндален.