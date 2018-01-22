Генерал Мэттис: Турция предупредила США перед атакой на курдов 22.01.2018, 7:42

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Глава Пентагона подчеркнул, что обеспокоенность Анкары проблемами безопасности имеет под собой основания.

Турция поставила в известность США перед нанесением удара по поддерживаемым Вашингтоном курдским формированиям, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает «Голос Америки».

«Прежде чем поднять в воздух самолеты, они предупредили нас, что сделают это», – сказал Мэттис журналистам на борту самолета, направляясь в Юго-Восточную Азию.

Напомним, что в субботу турецкие войска начали наносить удары с воздуха по контролируемому курдскими формированиями городу Африн в северной Сирии, стремясь вытеснить из региона курдские Отряды народной обороны.

По словам Мэттиса, предупреждение со стороны Турции было сделано в ходе телефонного разговора между высокопоставленными представителями турецких и американских вооруженных сил. Он не сказал, однако, советовали ли американские военные турецким не предпринимать задуманной акции.

«Мы очень внимательно следим за этим. В это вовлечены (люди) на очень высоком уровне… и мы работаем над этим. Мы занимаемся этой проблемой», – подчеркнул глава Пентагона.

Курдские формирования – ключевой партнер США в борьбе против «Исламского государства» – составляют значительную часть Сирийских демократических сил.

Однако Турция рассматривает эти формирования как террористическую группировку, связанную с курдскими сепаратистами, действующими на турецкой территории.

«Они доказали свою эффективность, – отметил Мэттис. – Это стоили им потерь, исчисляемых тысячами людей, но… при поддержке коалиции, они разгромили «халифат» ИГ в Сирии, и это – вопрос арифметики».

Глава Пентагона признал, однако, что успех в борьбе против ИГ не способствовал исчезновению многих моментов, вызывающих беспокойство у Турции. Он добавил, что, как нетрудно понять, Анкара опасается, что конфликт распространится за пределы Сирии.

«Турция – наш союзник по НАТО. Это единственная страна НАТО, в пределах которой активно действуют инсургенты. И обеспокоенность Турции проблемами безопасности вполне законна», – отметил Мэттис.