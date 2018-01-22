155 лет назад началось восстание Калиновского 22.01.2018, 8:10

Национально-освободительное восстание в Беларуси, Польше и Литве вспыхнуло 22 января 1863 года.

На наших землях оно более известно как восстание под руководством Кастуся Калиновского.

В этот день в разных местах отдельные отряды совершили вооруженные нападения на русские гарнизоны. Вследствие плохого вооружения повстанческих отрядов и разрозненности действий эти первые стычки были незначительны.

В первые дни восстания начали появляться во множестве новые повстанческие отряды, а старые не переставали пополняться, оно охватывало новые районы, в повстанческих отрядах устанавливалась правильная военная организация.

На территории Беларуси и Литвы восстание началось 1 февраля. Приказ о его начале отдал Литовский национальный комитет под руководством Кастуся Калиновского.

Разгар военных действий пришелся на лето 1863 года. По официальным донесениям, в это время повстанцы провели около 500 боев с царскими войсками. Российские власти применили чрезвычайные меры для подавления восстания. Количество войск на территории Польши было доведено до 160 тысяч солдат. За выдачу повстанцев были объявлены награды. Те деревни, которые оказывали помощь повстанцам, полностью сжигались, имущество распродавалась с аукционов, а жители направлялись на поселение в центральные регионы России либо в Сибирь. Благодаря репрессиям, властям удалось подавить восстание.

28 августа Польское национальное правительство отдало приказ об остановке военных действий. Вооруженная борьба в Беларуси продолжалась еще почти год. Летом 1864 года была ликвидирована последняя революционная организация в Новогрудском уезде.

Участники восстания подвергались беспощадным репрессиям. Их усадьбы разрушались, имущество конфисковывалось. Более сотни повстанцев были казнены, 800 сосланы на каторгу, около 12,5 тысяч человек выселены, в том числе 500 - в Сибирь.

Тем не менее, восстание вынудило царское правительство пойти на более выгодные условия проведения крестьянской реформы в Польше, Беларуси и Литве. Восстание оказало большое влияние и на оживление революционного движения как в Российской империи, так и в Западной Европе, а также на рост национального самосознания белорусов, литовцев и поляков.