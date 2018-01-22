Дарья Домрачева: Всегда приятно быть на первом месте 22.01.2018, 8:23

Дарья Домрачева

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Спортсменка рассказала, что для нее значит последняя победа в Антхольце.

Победительница масстарта на этапе Кубка мира в Антхольце белоруска Дарья Домрачева рассказала sportbox.ru, что для нее важно всегда быть первой.

- Рады победе именно здесь, в Антхольце?

– Для меня всегда приятно быть на первом месте. Для меня Антхольц — особенное место, очень красивое.

- Из-за снега было тяжело бежать?

– Была очень тяжелая гонка с тяжелыми снежными условиями, и мои ощущения не такие уж и хорошие. Настолько тяжелую гонку мы не планировали. И я, понимая важность этой гонки, особенно была сконцентрирована на стрельбе. Я не думала, дадут ли мне шанс соперницы, просто делала свою работу. После четвертой стрельбы я на большом экране увидела, что между нами с Анастасией всего несколько секунд и поняла, что нужно работать на максимуме.

- В лесу были снежные завалы с деревьев, они не пугали?

– Нет, не пугали, наоборот было захватывающе, это напомнило мне фильмы-катастрофы, я ощутила некий экстрим.

- Какие планы у Оле-Эйнара Бьерндалена, правда ли что он поедет в Корею поддерживать вас?

– Предварительно да, он поедет на Олимпийские игры. Конечно, всегда приятно, что рядом присутствует какая-то дополнительная поддержка.

- Как планируете восстанавливаться после этого этапа?

- Погуляю в горах, подышу свежи воздухом, легкие и приятные тренировки. Важно спустить соревновательный пыл.

- Уже знаете в какой форме побежите на Олимпиаде?

– Предполагаю, что в зеленой. Жду, когда увижу эту форму с нетерпением, — сказала Домрачева.