Дарья Домрачева: Всегда приятно быть на первом месте
- 22.01.2018, 8:23
Спортсменка рассказала, что для нее значит последняя победа в Антхольце.
Победительница масстарта на этапе Кубка мира в Антхольце белоруска Дарья Домрачева рассказала sportbox.ru, что для нее важно всегда быть первой.
- Рады победе именно здесь, в Антхольце?
– Для меня всегда приятно быть на первом месте. Для меня Антхольц — особенное место, очень красивое.
- Из-за снега было тяжело бежать?
– Была очень тяжелая гонка с тяжелыми снежными условиями, и мои ощущения не такие уж и хорошие. Настолько тяжелую гонку мы не планировали. И я, понимая важность этой гонки, особенно была сконцентрирована на стрельбе. Я не думала, дадут ли мне шанс соперницы, просто делала свою работу. После четвертой стрельбы я на большом экране увидела, что между нами с Анастасией всего несколько секунд и поняла, что нужно работать на максимуме.
- В лесу были снежные завалы с деревьев, они не пугали?
– Нет, не пугали, наоборот было захватывающе, это напомнило мне фильмы-катастрофы, я ощутила некий экстрим.
- Какие планы у Оле-Эйнара Бьерндалена, правда ли что он поедет в Корею поддерживать вас?
– Предварительно да, он поедет на Олимпийские игры. Конечно, всегда приятно, что рядом присутствует какая-то дополнительная поддержка.
- Как планируете восстанавливаться после этого этапа?
- Погуляю в горах, подышу свежи воздухом, легкие и приятные тренировки. Важно спустить соревновательный пыл.
- Уже знаете в какой форме побежите на Олимпиаде?
– Предполагаю, что в зеленой. Жду, когда увижу эту форму с нетерпением, — сказала Домрачева.