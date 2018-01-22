Джон Хербст: Перенос переговоров из Минска в Астану может быть полезным 22.01.2018, 8:30

Джон Хербст

Фото: PHL

Эффект будет достигнут, если это убедит Москву выполнять свои обязательства.

Перенос переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины из белорусской столицы в другое место будет полезным, если это убедит Москву выполнять свои обязательства по Минскими договоренностями.

Впрочем, пока переговоры в формате Волкер-Сурков выглядят более перспективными, чем встречи в Минске, сказал в комментарии "Укринформу" экс-посол США в Украине Джон Хербст.

"Минский процесс "остановился" почти в начале сентября 2014 года. После достижения первого Минского соглашения не было, фактически, и дня абсолютного прекращения огня, и к тому же (с тех пор - ред.) российские войска захватили еще больше территории Украины", - сказал Хербст, который сейчас возглавляет Евразийский центр им. Дину Патрисиу "Атлантического совета".

По его словам, Минские переговоры были длительными и непродуктивными, впрочем они все еще остаются полезными, поскольку ЕС в своей политике санкций ссылается на нежелание России выполнять любые обязательства по "Минску".

"Более перспективным является канал переговоров Волкер-Сурков", - отметил эксперт. Хотя здесь он признал, что эти переговоры пока не продвинулись слишком далеко.

"Проблема с Минским процессом заключается в отказе Кремля от выполнения любых своих обязательств, прежде всего, фактического прекращения огня", - отметил он.

Если перемещение переговоров из Минска в Астану каким-то образом убедит Москву выполнить свои обязательства по Минску, такой шаг будет полезным, убежден бывший высокопоставленный американский дипломат.