Найдена мраморная статуя 19 века с «iPhone» в руке
- 22.01.2018, 8:36
Люди всерьез полагают, что девушка смотрит на мобильный гаджет.
В Метрополитен-музее в Нью-Йорке находится статуя индейской девушки 19 века, которая держит в руках христианский крест. Из-за ее странной позы многие посетители музея думают, что на самом деле у нее в руке смартфон, пишет Motherboard (перевод – korrespondent.net).
Люди всерьез полагают, что мраморная девушка смотрит на мобильный гаджет.
Издание сообщает, что статуя была создана скульптором Эрастусом Доу Палмером около 160 лет назад. Статуя имеет название «Индейская девочка, или Восход христианства» и изображает полуобнаженную молодую женщину, которая держит в правой руке распятие.
Работники музея заявляют, что статуя символизирует собой распространение христианской веры среди коренного населения Америки. Однако многие посетители при виде девушки начинают думать, что она держит iPhone.