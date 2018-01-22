Найдена мраморная статуя 19 века с «iPhone» в руке 22.01.2018, 8:36

Люди всерьез полагают, что девушка смотрит на мобильный гаджет.

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке находится статуя индейской девушки 19 века, которая держит в руках христианский крест. Из-за ее странной позы многие посетители музея думают, что на самом деле у нее в руке смартфон, пишет Motherboard (перевод – korrespondent.net).

Люди всерьез полагают, что мраморная девушка смотрит на мобильный гаджет.

Фото: Motherboard

Издание сообщает, что статуя была создана скульптором Эрастусом Доу Палмером около 160 лет назад. Статуя имеет название «Индейская девочка, или Восход христианства» и изображает полуобнаженную молодую женщину, которая держит в правой руке распятие.

Работники музея заявляют, что статуя символизирует собой распространение христианской веры среди коренного населения Америки. Однако многие посетители при виде девушки начинают думать, что она держит iPhone.