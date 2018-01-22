«У меня машин больше, чем у тебя бутс» 6 22.01.2018, 8:57

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Фото: onliner.by

История белорусского футболиста, который потратил $70 тысяч на фитнес-клуб в провинции.

В белорусском футболе можно вечно делать три вещи: вспоминать победу минского «Динамо» в чемпионате СССР 1982 года, сравнивать величие Валентина Белькевича и Александра Глеба, а также спорить о справедливости окладов игроков. Своими деньгами футболисты действительно порой распоряжаются странно. Есть, правда, исключения. Максим Витус вон пробует делать бизнес в родном городе. История про локальный патриотизм, бюрократию и попытки обеспечить свою жизнь после карьеры — в материале Onliner.by.

«45 минут — и свободны»

Счастье! Футбольная сборная Беларуси отобралась на лондонскую Олимпиаду. Максим не рассматривался даже как игрок ротации, но так поднажал, что тренеры не смогли его проигнорировать. Команда готовилась к своим развеселым стартам, встречаясь с английскими любителями. Проводился последний спарринг. В соперниках — команда из примерно ниоткуда. Сборная седьмого дивизиона или что-то около того.

Перед матчем главный тренер дал установку: «Основной состав играет 45 минут — и свободны. Потом всех меняю». На 44-й минуте Максим упал. Игрок, который подтолкнул белоруса, не удержался на ногах и всем телом рухнул на соперника, придавив тому руку. Сразу понял, что Олимпиаде можно помахать ручкой. Ручкой наверняка сломанной. Пока оказывали помощь, судья дал свисток на перерыв.

Руку вправили на месте. Но откачивать повезли в Лондон. В Олимпийской деревне прооперировали. Футбол Макс смотрел в качестве зрителя.

«Может, квартиру какую дадут»

После Олимпиады всех спортсменов из Гродненской области собирал ее глава. Позвали и Максима. Думал, пригласили как-то отметить. Знакомые шутили: «Макс, может, тебе какую квартиру дадут, все-таки Олимпиада».

В зале было человек 50. К ним вышел Семен Шапиро, с первых слов которого стало ясно, что собрание явно не про квартиры. Впервые за время суверенитета гродненские спортсмены не привезли медалей. Собственно, про это и надо было перетереть. Предстояла поездка в Минск и отчет.

Стали выяснять. Люди говорили об отсутствии современных залов, снарядов. В ответ летело, что в СССР тренировались вообще по колено в снегу и привозили золото. Макс слушал.

Встала девушка, которая рассказала, что чуть ли не вся подготовка стоила $400. Просила хотя бы $100—200 на обувь. Вдруг Шапиро решил развить денежную тему: «Вот у нас тут сидит футболист. Максим, ты сколько зарабатываешь?..»

«Меня бы из окна выкинули»

Максим в то время играл в гродненском «Немане», получал около $4000. Вокруг сидели 50 человек, которые по большей части и близко не имели таких денег. Ситуация не самая приятная. Парень смутился и замешкался.

— У людей подготовка к Олимпиаде стоила $400, а тут такой я… Если бы сказал, был бы ужас. Я же все понимаю. Меня бы из окна выкинули.

Шапиро понял неловкость ситуации: «Да ладно, успокойся. Не говори. Суть в том, что в Гродненской области есть деньги! Будет результат — будет и финансирование!»

Собрание закончилось, глава области позвал поговорить: «А как ты вообще из Волковыска в футбол попал?» — «Вопреки». — «Молодец. Я недавно был у вас, так вообще ж ничего нет. Ты в будущем, если заработаешь и сможешь, помоги городу. У нас все на людях строится».

В итоге Шапиро и Витус примерно в одно время перебрались в Минскую область. Шапиро — руководить ею, Витус — играть в столичном «Динамо».

«Три раза не пустили в кино»

У Макса стали появляться мысли о какой-то спортивной недвижимости в родном городе.

В 2014-м, перед просмотром в минском «Динамо», как раз приехал в отпуск. Попросил первого тренера позаниматься индивидуально. После занятия на улице мужчина сказал: «Пойдем в зал». Макс зашел в местную тренажерку и ужаснулся.

— Маленькая такая комнатка со старым оборудованием, без особой вентиляции, оттого с невыносимым запахом. «А как сюда можно ходить?» — «Можно, так люди еще и платят».

Другая городская тренажерка (уровнем повыше) принадлежит местному предприятию «Беллакт». Но он изначально для своих работников. Сторонним посетителям требовалось разрешение.

— В абсолютных значениях ЗОЖа в Волковыске нет до сих пор, как и во многих средних и маленьких городах. Причин много. Где-то у кого-то что-то не получается, где-то кому-то что-то невыгодно, где-то кто-то чем-то не интересуется. Вот появился у нас в городе кинотеатр. Новый ремонт, 3D, все дела. Ходили с женой и друзьями пять раз, три раза не пустили, потому что не собралось достаточно народа для просмотра фильма. Мы разворачивались и шли домой. С залом ситуация должна быть иной. Знаю, что есть много желающих.

«Можно помочь и городу, и себе»

В общем, футболист решил строить тренажерный зал. Были деньги, заработанные в минском «Динамо», после начался этап карьеры в хорватском «Сплите», тоже достаточно выгодный. Максим пришел к брату.

— Он у меня программистом в Минске работает. Я сказал тогда: «Давай сделаем что-нибудь в Волковыске. Деньги есть. Можно на них купить мне квартиру. Но куплю я ее, через два года закончится футбол — и что я буду делать? Если повезет, по тренерской пойду. А если нет?» Идея, по-моему, вообще идеальная. В городе вообще ничего нет. Можно помочь и городу, и себе.

Стали прикидывать. Узнавали мелочи, до которых бы в жизни не добрались, если бы не ввязались в стройку, прикинули затраты и даже нашли помещение. В одном из городских зданий как раз предусматривалась площадь под тренажерный зал для сдачи в аренду.

«Есть даже специалист по наклону крыши»

Когда братья подали заявку на аукцион, нарисовался местный бизнесмен — владелец объемной пристройки к ЗАГСу: «Максим, давай встретимся, я слышал, ты тренажерку хочешь открывать».

Встретились. Мужчина дал расклад: «У меня план: на первом этаже — магазин, на втором — тренажерка. Но я не секу, а ты в теме. Давай партнериться. Мне обидно, что тут ничего нет. Я сам ежу в Лиду и Гродно заниматься. Ты, конечно, можешь идти к городу, но ты не знаешь, что такое ремонт. Со мной тебе быть выгоднее».

— Слава богу, что он появился. Ремонт действительно был ужасом. К тому же я сидел в Сплите, а брат — в Минске. Проводки, санстанции — маразм приличный. Справляться со всеми белорусскими проверяющими органами — это отдельное искусство. К нам сюда заходил даже специалист по наклону крыши. Накладки почти постоянные. В общем, редкий тренажерный зал открывается вовремя.

Но процесс пошел. Партнер вошел во вкус настолько, что даже предложил сделать в раздевалке сауну. Братья согласились.

«Кто захочет выпить, той выпьет»

— В Волковыск из Гродно приезжают люди проводить йогу. Это стоит примерно $10. Там 30 женщин в небольшом помещении. Они занимаются три раза в неделю. Все-таки это нужно городу. Люди на улице останавливают нас с женой и спрашивают: «Когда вы уже откроетесь?» Жаждут ЗОЖа. И это оправданно. Информации о фитнесе сейчас очень много. Людям хочется быть причастными.

Общие вложения составили примерно $70 тыс. Максим с братом стали собственниками. Наладили собственный взаиморасчет.

— Мы поговорили с женой. Я объяснил расклад. Она согласилась. Ну то есть я белорусский футболист без квартиры, у жены живу. Видишь, быть моделью выгоднее, чем футболистом.

Сейчас братья думают о формировании ценников. Окончательного решения пока нет.

— Цена разового посещения многих отпугнет. Но, с другой стороны, мы хотели бы создать новый уровень качества для тех, кто хочет заниматься спортом в Волковыске, предоставить альтернативу. Хватает идей по розыгрышам, акциям. И вообще, тема философская. Кто захочет выпить, тот выпьет, а не придет к нам — мы это тоже учитывали.

«У меня машин больше, чем у тебя бутс»

Зарплата белорусских футболистов — тема, которая дает массовый старт холиварам на протяжении долгих лет. Правда, времена, когда можно было зарабатывать $4000 в гродненском «Немане», уже в прошлом.

— Я начинал карьеру в период удивительных денег в белорусском футболе. Правда, они прошли мимо меня. Играл в МТЗ-РИПО — клуб развалился, в «Немане» — после года начали сокращать бюджет, в минском «Динамо» — на минимальной зарплате, в Хорватии — клуб обанкротился. Ну, вот сейчас случилась стабильная ситуация.

Упомянутый МТЗ-РИПО — номинально команда Минского тракторного завода, которой владел литовский бизнесмен Владимир Романов. Максим вспоминает, как одному опытному игроку выдали то ли премию, то ли подъемные за переподписание контракта — $15 000 «белками». Одноклубник не мог уместить все в руках, попросил ребят помочь. Максим поносил немножко пакетов с денежкой.

— В той же команде был опытный футболист, который любил подтравливать: «Максимка! Да у меня машин больше, чем у тебя бутс». И кстати, да, так и было. Но я не завидовал его богатству. Даже радовался. Чужой успех надо воспринимать как повод для вдохновения… Знаешь, если я буду четко знать, что игрокам снизят зарплаты, чтобы отправить деньги на нужды малоимущих и больных детей, то согласен. Но я почему-то не уверен, что они дойдут до школ и детских домов.

«Не пропил и не проиграл в казино»

Максим рассуждает о возможной неудаче их с братом ЗОЖ-предприятия.

— У каждого белоруса главная задача — купить квартиру. Вот тогда жизнь удалась. У меня, получается, не удалась. Я зал открываю. Если жена выгонит, буду тут штангу обнимать. Хотя, если есть возможность, почему бы не вложиться? Да и в целом спорт — это часть меня. Не лезу ведь в то, чего не понимаю. Родителям моим страшно, переживают. Но опять же все с чего-то начинали. Да, возможно, прогорали, но становились сильнее. В любом случае не пропил и не проиграл в казино. Видел, кстати, когда в Минске играл, человека, который за ночь спустил $15 000 за пять минут, а потом ругался с таксистом, что тот ставит дорогой чек, и не хотел платить 13 рублей.

За деньги парень не переживает. Или старается не переживать. Говорит, возможно, даст пример другим предпринимателям, откроются новые заведения — и город станет лучше.

— Локальный патриотизм — это важно. Но его в стране очень мало. Я стараюсь проявлять. И при каждой возможности приезжаю в Волковыск.

«У нас в законах столько головной боли!»

Витус говорит, что претензии по поводу зарплаты слышит постоянно.

— Предъявить в лицо люди боятся: менталитет такой. Было дело, выхожу из раздевалки, человек спиной ко мне стоит и так поливает, что страшно. Ну я спокойно выруливаю, руку на плечо ему кладу: «Привет». — «О, Макс, привет, хорошо сыграл». — «Слушай, ну как хорошо, если ты только что меня бревном при всех называл»…

Максим говорит, его коллеги, которые успели застать жирные времена, в основном вкладывались в квартиры и их аренду. Сам он выбрал более замороченный вариант.

— У нас в законах столько головной боли, столько бумаг, подписей, разрешений! Каждый день узнаю что-то новое, пытаюсь разбираться, учиться… Да, где-то на своих ошибках. Допустим, у зала вывеска на иностранном языке. Так для меня стало открытием то, что она должна быть согласована, а согласование включает в себя больше десятка пунктов. Но ничего, надо это пройти.