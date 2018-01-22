Житковичский район целый год будет жить без моста через Припять 13 22.01.2018, 8:59

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Фото: belta.by

Основы треснувшего моста заменять не будут.

Движение по отремонтированному мосту через Припять в Житковичском районе Гомельской области планируется открыть к 1 января 2019 года.

Такое сроки озвучил генеральный директор ОАО "Мостострой" Сергей Вашкевич в программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БелТА.

"1 марта должна заработать паромная переправа. Позже речку перекинут в другое русло, пролетное строение аварийного моста будет полностью разбираться и заменяться на металлическое пролетное строение. Задача стоит к 1 января 2019 года пустить по мосту движение", - рассказал Сергей Вашкевич.

Основы у припятского моста останутся, они вбиты в дно сваями на глубину нескольких многоэтажных домов - конструкция более чем прочная. А вот коробки, которые треснули на центральном стыке, заменят на металл.

Мост через Припять в Житковичском районе треснул в начале декабря, сейчас движение по нему запрещено. Для организации движения создан понтонный мост, однако позже он был поврежден из-за непогоды. Понтонная переправа будет восстановлена при благоприятной погоде. Пока людей с одного берега на другой перевозят спасатели на катере.