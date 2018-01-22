Бюджет-2018: прогнозы и реальность 12 22.01.2018, 9:45

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Правительство перестало трезво оценивать ситуацию в стране.

При принятии государственного бюджета учитывается как текущая экономическая ситуация в стране, так и прогноз правительства на будущий год. При этом анализ госбюджета Беларуси в динамике позволяет понять, насколько реалистичны его показатели на 2018 год, пишет «Экономическая газета».

Особую наглядность данному анализу придают корректировки, принятые в соответствии с указом Лукашенко от 27.12.2017 № 464 «Об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2017 год». Фактически с изданием указа подведены итоги исполнения госбюджета в 2017 году, а значит, можно понять, насколько обоснованы экономические прогнозы властей на 2018 год.

Завышенные ожидания от «доходов» бюджета

Первое же ознакомление с доходной частью бюджета на 2018 год свидетельствует о его излишнем «оптимизме». По сравнению с 2017 годом планируется «прирост» доходов на 12,3%, или на 2,25 млрд. BYN.

Основной прирост доходов предполагается достичь за счет НДС (+1,09 млрд. BYN), безвозмездных поступлений от иностранных государств (+0,87 млрд. BYN), доходов от государственной собственности (+0,72 млрд. BYN), налогов от ВЭД (+0,41 млрд. BYN). По каждому из данных прогнозируемых приростов доходов есть существенные и экономически обоснованные сомнения.

Во-первых, не совсем понятно, как правительство собирается обеспечить такой существенный (на 16,7%) прирост НДС в ситуации, когда указом план на 2017 год по тому же НДС был уменьшен на 0,26 млрд. BYN. То есть, не сумев обеспечить должный уровень налоговых поступлений по НДС в прошлом году, государство планирует обеспечить еще более существенный прирост поступлений от НДС в 2018 году. Но как этого достичь?

Поступления НДС зависят от двух факторов: импорта товаров и внутренней торговли. Оба эти фактора, в свою очередь, зависят от внутреннего спроса, формируемого населением и бизнесом. Ни в одном прогнозе властей не планируется двухзначное увеличение доходов населения или бизнеса, а значит, план бюджета по НДС изначально необоснован и может быть номинально достигнут только за счет инфляции. Готово ли государство пожертвовать финансовой стабильностью ради номинального формирования бюджета за счет НДС, покажет только текущий год.

Во-вторых, непонятно, какие государства готовы дополнительно предоставить Беларуси безвозмездно 0,87 млрд. BYN в 2018 году. Возможно, этой информацией обладают в Минфине, но скорее речь идет о технической неточности, и планируются лишь дополнительные поступления от межбюджетных трансфертов районов-доноров: Солигорского, Мозырского и г. Новополоцка. Последнее возможно в случае благоприятной конъюнктуры на калийные удобрения и нефтепродукты на внешних рынках в 2018 году.

На благоприятную внешнюю конъюнктуру возлагаются надежды и по дополнительным поступлениям по налогам от ВЭД. Речь, в частности, идет о возможности поступления дополнительных таможенных пошлин в случае роста спроса на белорусские калийные удобрения и нефтепродукты и возможном оживлении белорусской экономики, которое приведет к росту импорта, а соответственно, и импортных таможенных пошлин. Кстати, на последний фактор государство возлагает надежды и при планировании роста поступлений по НДС в 2018 году.

Сомнения также вызывает прогноз по росту доходов от государственной собственности (дивиденды, часть прибыль унитарных предприятий) в 2018 году на 0,72 млрд. BYN по сравнению с прошлым годом. Это сомнение усиливается тем, что в 2017 году по доходам от госсобственности поступления были меньше аналогичного показателя 2016 года на 0,28 млрд. BYN. Чем же тогда будет обеспечен такой рост в текущем году? Может быть, государство надеется на волшебную силу Декрета № 7, который существенно увеличит рентабельность работы госпредприятий? Ответ на этот вопрос тоже может дать только 2018 год.

Недооцененные расходы

Анализ расходов госбюджета вызывает сомнения в обоснованности расчетов по двум статьям.

Во-первых, государство фактически планирует сохранить на уровне прошлого года расходы на обслуживание госдолга Беларуси, притом что с начала года и по состоянию на 1 декабря 2017 г. он вырос на 5,3 млрд. BYN, или на 14%.

Столь существенный рост госдолга предполагает и рост расходов на его обслуживание, что не нашло отражения в бюджете 2018 года. Единственным экономическим обоснованием данного факта могут служить дальнейшие планы правительства по наращиванию или реструктуризации внешнего долга, которые позволят сэкономить бюджетные деньги в т.г. на обслуживание госдолга.

Второй недооцененной строкой расходов является планируемое сокращение расходов на социальную политику. Данное сокращение является тем более странным, что в последние годы расходы по данной статье росли. Так, в 2017 году по сравнению с 2016 годом расходы на социальную политику выросли на 0,16 млрд. BYN. Это связано с межбюджетными трансфертами, направляемыми в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) на выплату пенсий. Вряд ли эта ситуация измениться и в текущем году, что косвенно подтверждается и законом от 31.12.2017 № 86-З «О республиканском бюджете на 2018 год» (далее – Закон). Так, подп. 1.3 п. 1 ст. 16 Закона установлено право правительства по перечислению сверх плана до 0,50 млрд. BYN в ФСЗН на выплату пенсий.

В этой связи нестыковку в планируемых и фактически расходах можно объяснить дальнейшим сокращением расходов государства на поддержку семей и строительство жилья. Так, указом Лукашенко были уменьшены расходы бюджета 2017 года на социальную помощь семьям, воспитывающим детей (на 0,15 млрд. BYN), и помощь в обеспечении населения жильем (на 0,03 млрд. BYN). Судя по планируемым расходам бюджета, такая же практика будет сохранена и в 2018 году.

Что касается прочих расходов, то следует обратить внимание на планируемый рост межбюджетных трансфертов (на 0,77 млрд. BYN). Представляется, что планируется активизировать работу по перераспределению бюджетных расходов между регионами для выравнивания экономической ситуации в стране.

Последнее, в частности, связано и с расширением перечня льгот, предоставляемых предприятиям, зарегистрированным в сельской местности, например, указом Лукашенко от 22.09.2017 № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Расширение перечня льгот сокращает поступления в местные бюджеты, которые, скорее всего, будут компенсироваться из республиканского бюджета.

Относительно расходов на поддержание национальной экономики ожидается их рост на 0,50 млрд. BYN. В данном случае учитываются как прямые расходы на национальную экономику, так и расходы по другой общегосударственной деятельности. Последнее включает в себя расходы на предоставление бюджетных кредитов, увеличение доли в уставных фондах предприятий, расходы инновационных фондов.

Указанные расходы по своей экономической сути являются скрытой формой поддержки госпредприятий и поэтому являются расходами на поддержание национальной экономики. Похоже, правительство не ожидает существенного улучшения экономического положения госпредприятий, что еще раз подтверждает сомнение о возможности достичь роста доходов от госсобственности, о чем говорилось выше.

Анализ структуры республиканского бюджета на 2018 год в очередной раз показывает недостатки государственного планирования, основанные на излишнем оптимизме, как при формировании доходной, так и расходной частей бюджета. При планировании доходной части бюджета государство надеется на более благоприятную конъюнктуру на внешних рынках и внутренний спрос, чем это экономически обосновано, а при планировании расходов – на более скромные расходы, чем, скорее всего, позволит нам экономика.

В целом бюджет 2018 года в очередной раз доказывает неизменность экономической политики правительства, которое не готово к реальной оценке состояния бюджета, а значит, и к анализу реальной экономической ситуации в стране.