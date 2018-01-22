Фильм «Три билборда на границе» получил главную награду Гильдии актеров США 22.01.2018, 9:35

1,562

Фильм «Три билборда на границе» получил главную награду Гильдии актеров США

Исполнительница главной роли в этом фильме признана лучшей актрисой.

Лента Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" рассказывает историю противостояния женщины и властей города, не сумевших найти убийцу ее дочери.

21 января картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» британско-ирландского режиссера Мартина Макдонаха получила главную награду Гильдии актеров США. Об этом сообщается на сайте гильдии.

Лента «Три билборда» рассказывает историю противостояния женщины и властей города, не сумевших найти убийцу ее дочери.

Исполнительница главной роли в этом фильме Фрэнсис Макдорманд признана лучшей актрисой.

Лучшим актером гильдия назвала Гэри Олдмана, сыгравшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».

Картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» была признана лучшим фильмом жюри премии «Золотой глобус» и номинирована в этой же категории на премию Британской академии кино и телевидения.