Фильм «Три билборда на границе» получил главную награду Гильдии актеров США
- 22.01.2018, 9:35
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Фильм «Три билборда на границе» получил главную награду Гильдии актеров США
Исполнительница главной роли в этом фильме признана лучшей актрисой.
Лента Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" рассказывает историю противостояния женщины и властей города, не сумевших найти убийцу ее дочери.
21 января картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» британско-ирландского режиссера Мартина Макдонаха получила главную награду Гильдии актеров США. Об этом сообщается на сайте гильдии.
Лента «Три билборда» рассказывает историю противостояния женщины и властей города, не сумевших найти убийцу ее дочери.
Исполнительница главной роли в этом фильме Фрэнсис Макдорманд признана лучшей актрисой.
Лучшим актером гильдия назвала Гэри Олдмана, сыгравшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».
Картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» была признана лучшим фильмом жюри премии «Золотой глобус» и номинирована в этой же категории на премию Британской академии кино и телевидения.