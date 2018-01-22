Как простая белоруска поддерживает ресторанный бизнес в Нью-Джерси 3 22.01.2018, 9:59

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Фото: Брайан Ансельм для New York Times

Наша землячка переехала в Ньюарк три года назад.

Американская New York Times опубликовала статью о Brick City Supper Club – Клубе ужинов Кирпичного города. Это сообщество людей, которые по понедельникам собираются вечером вместе, чтобы поужинать и пообщаться в каком-нибудь из ресторанов Ньюарка, штат Нью-Джерси, пишет belmir.by.

Смысл – заводить новых друзей, знакомиться с городом и его заведениями, а также поддерживать местную экономику. Ведь даже понедельники выбраны неслучайно – в этот день в точках общепита обычно недостаток клиентов.

За 8 лет существования клуба его члены поужинали примерно в 75 ресторанах. И у каждого из них есть тот, что понравился больше всего.

Например, для 31-летней Оли Араховской, инженера по эксплуатации в компании New Jersey Transit, фаворитом стал McWhorter BBQ. «Эти ребрышки! – говорит она. – Такая вкуснота!»

Араховская, переехавшая в Ньюарк из Беларуси 3 года назад, открыла для себя клуб прошлым летом. Как и многие его члены, она целенаправленно движется от стола к столу, чтобы увидеть новые лица.

«Каждый раз встречаю одного или двух новичков, – говорит Оля. – А это для меня важно как для иммигранта, приехавшего в город недавно. Здесь я чувствую себя его частью. Этим людям небезразличны разные аспекты жизни Ньюарка».