Китайцы сделали свой iPhone X с вырезом и двойной камерой 1 22.01.2018, 10:31

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Фото: Apple/Iphone X

Китайские умельцы не перестают удивлять.

Блогер Вениамин Гескин опубликовал в своем аккаунте Twiiter фотографии неизвестного китайского смартфона, дизайн которого ну очень напоминает флагман американской компании, сообщает iphones.ru.

Дизайн устройства явно был взят с iPhone X: такой же вырез под датчики, двойная вертикальная камера, тонкие рамки с загнутыми краями. Правда, корпус выполнен не из стекла, а металла.

Единственное, что китайцы решили не копировать – экран во всю лицевую панель, снизу осталась рамка под механическую кнопку Home. Смотрится не очень эстетично, но издалека, возможно, кто-то и спутает этот девайс с iPhone X.