Жуковский: Судья наказал себя, своих родственников, прокуроров и милиционеров 12 22.01.2018, 10:58

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Константин Жуковский

Фото: «Радыё Свабода»

Независимых журналистов оштрафовали на $1 тысячу за правду про удушающий запах от завода в Светлогорске.

Светлогорский районный суд 18 января приговорил к большим штрафам гомельских журналистов-фрилансеров Константина Жуковского и Андрея Толчина за якобы незаконный опрос жителей деревни Якимова Слобода, изготовление и распространение продукции СМИ без аккредитации для телеканала «Белсат», сообщает гомельская «Весна».

Жуковский оштрафован на 50 базовых величин (1 225 рублей), Толчин - на 45 базовых (1 102,5 рубля).

- Судья Руслан Царук, который сегодня оштрафовал меня с Толчиным, наказал не только нас. Он предопределил свою жизнь во вредной вони, а также своих родственников, прокуроров, милиционеров и 70-тысячный город с прилегающими к заводу беленой целлюлозы деревнями, - считает журналист Жуковский.

Административные протоколы на фрилансеров составлял старший участковый инспектор, капитан милиции Сергей Шлихт. Он обвинил фрилансеров в нарушении Закона о СМИ. По информации милиции, фрилансеры злоупотребляли правами и обязанностями журналиста, так как осуществляли опрос жителей деревни Якимова Слобода и таким образом участвовали в изготовлении и распространении продукции СМИ в виде сюжета, который был размещен в СМИ.

В прошлом декабре фрилансеры записали на видео высказывания жителей деревни Якимова Слобода насчет удушливой вони, которой накрыл окрестности возведенный недавно китайцами и на китайский кредит завод беленой сульфатной целлюлозы. Видео было размещено на YouTube - часть снимков использовал спутниковый телеканал «Белсат"».

В суд поддержать Жуковского и Толчина приехали из города и деревни Якимова Слобода десятки жителей.

- Все удивлялись, как это можно судить журналистов за правду, - говорит Андрей Толчин.