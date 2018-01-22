Сенат США перенес голосование по временному бюджету 22.01.2018, 10:59

Это означает продление паузы в работе правительства.

Голосование по временному трехнедельному бюджету в США состоится сегодня в полдень (20:00 по Минску) так как Сенат Конгресса перенес голосование, сообщает издание The Hill (перевод – zn.ua). Это означает продление паузы в работе правительства.

Как отмечается, представители Республиканской и Демократической партий вновь не смогли прийти к общему решению. Лидеры республиканцев и демократов Митч Макконнелл и Чак Шумер продолжают переговоры. По словам Шумера, пока прогресса в диалоге нет. В свою очередь, координатор фракции республиканцев Джон Корнин на вопрос журналистов, продолжится ли "шатдаун" в понедельник, ответил утвердительно.

Первоначально планировалось, что сенаторы проголосуют по бюджету в ночь на понедельник (утром по минскому времени).

Как сообщалось,в США федеральное правительство приостановило работу в связи с тем, что в Сенате не нашлось достаточно голосов для решения о предоставлении временного финансирования.

Так, Сенат вечером в пятницу, 19 января, не принял проект временного финансирования федерального правительства. Накануне законопроект о предоставлении финансирования до 16 февраля одобрила Палата представителей Конгресса США.