Под Белостоком автомобиль вылетел с дороги и врезался крышей в пень 4 22.01.2018, 11:16

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Погиб водитель из Беларуси.

Утром 20 января в Польше возле Сокулки произошла тяжелая авария, в результате которой погиб 43-летний житель Гродно, пишет nn.by.

По предварительной информации, водитель ехал по местной трассе № 671. На прямом участке дороги он не справился с управлением, автомобиль вылетел за пределы проезжей части и опрокинулся на пень.

На место аварии сразу же отправились спасатели МЧС, медики и полиция. Несмотря на усилия врачей, водителя спасти не удалось.