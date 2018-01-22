В мире существенно возросло число миллиардеров 3 22.01.2018, 11:18

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82 процента заработанных в 2017 году средств ушло в карманы самых богатых людей мира.

Выросло также и общее число миллиардеров в мире, говорится в докладе Oxfam, передает dw.com.

Капитал, заработанный по всему миру в 2017 году, ушел в руки наиболее богатых людей. Как следует из исследования международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, 82 процента "новых" заработанных средств в мире ушли в минувшем году на счета самых обеспеченных людей, составляющих около 1 процента населения. Доклад был обнародован в понедельник, 22 января.

3,7 миллиарда людей, составляющие наиболее бедную часть мирового населения, вообще ничего не получили от глобальной возросшей прибыли. При этом с 2016 по 2017 годы количество миллиардеров беспрецедентно выросло. По данным Oxfam, новый миллиардер появлялся в среднем каждые два дня. Всего в мире насчитывается 2043 человека, считающихся миллиардерами. "Бум миллиардеров говорит не о цветущей экономике, а о крахе экономического порядка", - заявила директор Oxfam Винни Бьяньима.

Руководитель кампании Oxfam в Германии Йорг Калински (Jörg Kalinski) раскритиковал текущее положение дел. "Богатое меньшинство в массовом порядке влияет на политические решения и в безответственной манере сокращает затраты - особенно зарплаты и налоги - чтобы увеличивать доходы акционеров", - сказал Калински. Oxfam потребовала прекратить практику налогового уклонения для концернов и самых богатых людей, введения более справедливых доходов для мужчин и женщин, а также призвала заниматься инвестициями в образование и здоровье "для всех".