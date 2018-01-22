Деторождение нации Константин Скуратович

22.01.2018, 11:30

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Константин Скуратович

Провалы демографической политики.

Подытоживая результаты прошлого года, бывший министр здравоохранения, нынешний заместитель премьер-министра Василий Жарко сообщил, что в ушедшем 2017 году на свет появилось на 14 тысяч детей меньше, чем в 2016 году.

Как уточнил г-н Жарко, падение рождаемости, в первую очередь, связано «со снижением количество женщин фертильного возраста».

В связи с заявлением г-на Жарко вспоминается, что правительство принимало на себя обязанность проводить активную демографическую политику, чтобы повысить демографическую безопасность страны. Дело в том, что после 1993 года в Беларуси началась депопуляция населения, благодаря которой, даже с учетом миграционного прироста, численность населения сократилась c 10345,7 тыс. человек (на 1.01.1994 г.) до 9495,8 тыс. человек (на 1.10.2017 г.). Таким образом, численность населения Беларуси уменьшилась на 849,9 тыс. человек. То есть можно достаточно определенно сказать, что к началу 2018 года потери численность населения составят более 8%.

Совсем недавно, в августе прошлого года, Лукашенко заслушав доклад о демографической ситуации и содействии занятости, в котором отмечалось, что в последние годы достигнута «положительная динамика» прироста населения, высказался категорично: «Необходимо эту положительную динамику не просто сохранить, ее надо увеличить. Беларусь может прокормить 20 млн. человек. А главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, — 15 млн. человек».

Жесточайший спрос

Как это сделать? Оказывается, государство обязано действовать на опережение, прогнозировать будущие процессы и вовремя на них реагировать, понимая, что «Создание условий для стимулирования рождаемости, обеспечение людей работой, рост их благосостояния — это основные правительственные задачи, задачи местных органов власти, которые надо решать. За решение этих социальных вопросов спрос жесточайший с любого чиновника».

Эта директива напоминает библейское напутствие: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею…» Но сотворив мужчину и женщину, благословляя их на любовь плотскую, Бог предоставил им в обладание (в собственность) землю, которую можно использовать себе во благо. А в нашей ситуации земля принадлежит государству, сиречь, чиновникам, а не людям. Вот поэтому, говоря популярно, люди отказываются плодотворно работать на государство, становятся не только социальными иждивенцами, но и сексуальными.

Когда я был студентом

Когда я учился, в университете преподавался курс демографии, в общем, мало актуальный для нашей страны. В те годы население БССР выполняло задание по увеличению белорусов с 9 до 10 млн. человек. Что и было сделано — в 1973 году нас было 9,245 миллиона, в 1985 году стало 9,999 миллиона, а в 1986 — 10,058 миллиона человек.

Сакральная в широком смысле величина: множеству врагов Беларуси, желающих ее обезлюживания, был оказан решительный отпор самими белорусами. Солидарными усилиями они за 35 лет восстановили довоенную численность населения и на 1,5 миллиона приумножили ее. Иными словами, в умножении прироста населения фактически участвовали три поколения — дедов, отцов и внуков одновременно, которые, так уж получалось, что одновременно еще рожали бабушки, но уже начинались первые роды у дочек. По мере того, как бабушки утрачивали фертильность, детородными становились их внучки. В результате численность женщин фертильного возраста постоянно повышалась, улучшая демографическую структуру общества.

Учебники фертильный возраст определяют просто. Это тот временный период, в течение которого женщина может иметь детей. При этом определяются ранний репродуктивный возраст — с момента начала первых менструальных выделений до 20 лет. Средний репродуктивный возраст — от 20 до 40 лет, когда наблюдается пик возможностей женского организма к деторождению. Специалисты отмечают, что оптимальное для рождения ребенка считается в возрасте до 35 лет, а период максимальной фертильности — 20-27 лет. Поздний репродуктивный возраст — 40-49 лет, когда беременность крайне нежелательно.

В современном обществе никто по законным основаниям в любом фертильном возрасте не запрещает беременеть и рожать. Как говорится, на здоровье! В справочниках пишут о том, что женщины в возрасте до 20 лет рожают практически всегда здоровых детей, имеются такие же примеры с бабушками в возрасте после 60-ти лет.

Женщины есть!

В демографии помимо актуальной фертильности (кстати, женщин и мужчин) оценивается потенциально возможное деторождение — плодовитость. Ее уровень определяется при полном исключении регулирования числа детей. Обычно он составляет у обычной женщины 13-17 детей в период ее фертильности.

Разумеется, людей нельзя «отпустить в пампасы», но и они к этому не стремятся. Каждый хочет проживать свою жизнь, удерживаясь в рамках допустимых общественных норм (и стереотипов), опасаясь быть объявленным изгоем. При жизни и после, когда память о них перейдет к детям и внукам. Цитируемое выше библейское напутствие «плодитесь и размножайтесь» на дарованной вам земле, на самом деле требует: если не могут производить плоды земные, то не должны и «размножаться».

Вице-премьер Жарко заявил, что в Беларуси есть много форм поддержки детей и матерей, но не всегда финансовые стимулы способствуют увеличению рождаемости. Даже «материнский капитал» сначала пробудил у фертильной части населения определенный интерес, а потом угас. Стабилизировался на низком уровне. Не удивительно, что на таком же уровне стабилизировалась жизнь в стране. И какие шаги предпринимать для активизации процесса деторождения, непонятно.

Например, недавно в СМИ рассказали о демографической ситуации в семьях белорусских чиновников. За редким исключением, в их семьях коэффициент воспроизводства не превышает средний по стране — 1,7. Хотя, как рассказывает г-н Жарко, для того, чтобы численность населения увеличилась, нужен как минимум коэффициент 2,15. Понятно, не каждые из девочек и мальчиков дорастут до фертильного возраста, а не каждый доживший не согласится участвовать в увеличении численности.

«…Хотелось бы, чтобы в семьях были по меньшей мере два-три ребенка». Два-три ребенка для обычных людей — это удвоение существующих домашних бюджетов. Которые в будущем потребуют увеличения, а перспективы роста доходов сомнительные. Это арифметика, которая всегда пасует перед алгеброй жизни. Но вот вопрос к чиновникам, семейства которых живут отнюдь не в расчете «на материнский капитал». Почему они отказываются повышать коэффициент воспроизводства для собственной радости и для блага государства, которому они служат и пробуют заставить служить нам?

В общем, вопросов множество, возможных ответов еще больше. Руководителю государства не надо обещать, что к очередным перевыборам роддома переполнятся тетешкающими государством младенцами. Чтобы не смущать вице-премьера неуклюжими (и ложными) оправданиями, который утверждает, что в последний момент образовался дефицит фертильных женщин.

Они есть во множестве, но отказываются от участия в этом деле.

Константин Скуратович, «Белрынок»