В Минске установили новые тарифы на вывоз мусора 10 22.01.2018, 11:33

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Подорожание услуг ЖКХ продолжается.

В Минске установлены тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению. Соответствующее решение Минского городского исполнительного комитета № 131 от 16 февраля нынешнего года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

Установлены предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению, субсидируемые государством. Так, в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом, тариф составил 7,7430 рубля за 1 кубометр, в домах, где мусоропровод отсутствует либо не функционирует, — 6,0055 рубля за 1 кубометр.

Предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, также составят 7,7430 и 6,0055 рубля за 1 кубометр соответственно в домах с мусоропроводом и без него.