Меркель призывает ЕС быть сплоченней и быстрее принимать решения 2 22.01.2018, 11:59

Ангела Меркель

Европа должна утвердить свои позиции в мире.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ЕС должен сплоченней действовать на мировой арене и быстрее принимать решения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Меркель считает, что только так ЕС может утвердиться в мире.

"Сегодня время играет значительную роль. Мы как европейцы должны стать немного быстрее", - отметила канцлер.

Глава правительства Германии сказала это после встречи с премьером Болгарии Бойко Борисовым. Политики, в частности, обсудили стратегические отношения с Китаем.

Меркель считает, что ЕС должен быть заодно в ходе диалога с Китаем.