Меркель призывает ЕС быть сплоченней и быстрее принимать решения

Меркель призывает ЕС быть сплоченней и быстрее принимать решения2
- 22.01.2018, 11:59
Европа должна утвердить свои позиции в мире.
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ЕС должен сплоченней действовать на мировой арене и быстрее принимать решения. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Меркель считает, что только так ЕС может утвердиться в мире.
"Сегодня время играет значительную роль. Мы как европейцы должны стать немного быстрее", - отметила канцлер.
Глава правительства Германии сказала это после встречи с премьером Болгарии Бойко Борисовым. Политики, в частности, обсудили стратегические отношения с Китаем.
Меркель считает, что ЕС должен быть заодно в ходе диалога с Китаем.