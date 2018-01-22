В Бресте появились наклейки на авто против аккумуляторного завода 3 22.01.2018, 12:07

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Желтые треугольники вчера раздавали в местах сбора подписей за отмену строительства завода.

В Бресте появились желтые наклейки на автомобили, которые отражают негативное отношение к появлению аккумуляторного завода в СЭЗ «Брест» в 4 километрах от областного центра.

Как сообщили «БГ» активисты кампании против строительства этого производства, первая партия наклеек была выпущена в конце прошлой недели. В воскресенье 21 января их раздавали в местах сбора подписей за отмену строительства завода. Стоит отметить, что в этот день сбор подписей был организованы практически во всех районах города. Правда, анонсированный сбор у рынка «Лагуна» в Ковалево не состоялся, и один из горожан, не дождавшись людей с подписными листами, специально приехал за этим к ЦУМу.

По состоянию на 20 января было собрано 13 тысяч подписей, 21 января эта цифра преодолела 15-тысячный рубеж. Сбор продолжается.

Напомним, в начале января в Бресте и районе развернулась масштабная кампания против появления аккумуляторного завода «АйПауэр», который в конце прошлого года начал строиться в СЭЗ «Брест». 15 января в Тельминском доме культуры по инициативе группы активистов был организована встреча с местными жителями. Чиновники и бизнесмены пытались убедить собравшихся в том, что завод безопасен и нарушений на всех этапах согласования проекта не было, но им это не удалось.

Активисты кампании при поддержке горожан и жителей района намерены и дальше добиваться как минимум приостановления строительства и проведения повторных общественных обсуждений проекта не только среди жителей Брестского района, но и среди горожан. Сейчас идет активная подготовка к дальнейшим действиям.