Как выглядит минская квартира за $1 миллион 7 22.01.2018, 12:30

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Пентхаус в доме на Киселева — третья по цене квартира в Минске.

На портале Realt.by появилась информация о цене некоторых квартир в доме на улице Киселева в Минске. Разрешение на строительство ОДО «Производственно-инвестиционная группа» получила еще в 2005 году, но сдан в эксплуатацию дом был только в 2016-м.

Как сообщает продавец, сегодня цена квадратного метра в доме составляет от $1700 до $2000. А за пентхаус площадью 600 кв. м придется выложить как минимум миллион долларов.

Еще столько же придется потратить на отделку огромного жилого помещения, считает агентство недвижимости, которое занимается продажей квартир в этом доме.

Предлагаем увидеть, как выглядит тот самый пентхаус за миллион долларов.

В квартире свободная планировка. Но уже сейчас здесь есть три спальни (каждая с санузлом), кабинет, зал площадью 200 кв. м, гардеробные. Из каждой комнаты есть выход на огромную террасу площадью 40 кв. м.

Любоваться можно вот такими пейзажами:

Пентхаус в доме на Киселева — третья по цене квартира в Минске.

Самое дорогое жилье находится на улице Москвина, за него просят $1,35 миллиона. Площадь квартиры — 186 м2

Есть еще квартира в «доме Чижа» на Сторожовской улице — $1,27 миллиона за 211 квадратных метров.