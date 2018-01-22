Фотофакт: Герой «Чернобыльского шляха» Григорий Фарманян во главе колонны 1 22.01.2018, 12:40

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26 апреля 1996 года повязка активиста БНФ стала знаменем борьбы.

Вчера стало известно о том, что в Гродно умер белорус армянского происхождения Григорий Фарманян, который был многолетним активистом Белорусского Народного Фронта.

Именно Григорий Фарманян 25 марта 1996 года с окровавленной головой и бело-красно-белым флагом в руках был сфотографирован журналистами во время столкновений демонстрантов с милицией во время знаменитой «Минской весны» 1996 года.

Белорусы выкладывают в соцсетях фотографии, как Григорий Фарманян возглавляет колонну во время «Чернобыльского шляха-96».