Будущее уже наступило Илья Кенигштейн

22.01.2018, 12:46

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Фото: DeAgostini/Getty Images

Если 20 век был эрой государств, то 21 век это эра городов.

Мы сейчас в Los Angeles – этом гигантском, поражающим своими размерами и разнообразием, мегаполисе, собравшем выходцев со всех стран мира. И когда живешь в таком месте, понимаешь, что будущее – это не завтра, а то, что происходит прямо сейчас, перед тобой. Осенью 2017 г. ВВП Los Angeles-Orange County превысил $1 триллион.

Предки современных американцев не были американцами. Всего 200 лет назад эта нация формировалась из эмигрантов, приехавших в Северную Америку из разных стран. Среди них не было кардинально доминирующего народа (за исключением британцев в ранний период). Таким образом, сложилась ситуация, когда выходцы из разных стран взаимно влияли друг на друга и сформировали в итоге уникальный народ. Люди смогли объединиться и создать государство, гражданами которого стали. И уже потом, имея своё, новое государство, американцы превратились в общество, имеющее собственные традиции и историю.

Но мир стремительно меняется. И если 20 век был эрой государств, то 21 век это эра городов. Крупные города трансформируются в центры инноваций и креативности, переходя из статуса скопления домов и улиц в статус конгломератов, стремящихся обеспечивать разнообразную, безопасную и высококачественную жизнь своих жителей. Люди быстрее развиваются там, где рядом живут близкие им по духу, заселяя себе подобными целые городские кварталы, создавая таким образом концентрацию людей с едиными нормами поведения и отношения к жизни. Этот процесс называется кластеризацией. Таким образом, благодаря объединению близких по духу людей, крупные города превращаются в географически организованные системы производства и рынки, формирующие социально-экономические преимущества. И у городов появляются неоспоримые преимущества по сравнению с государствами. Полагаю, что в ближайшие 25 лет многие государства вымрут и на смену им придут крупные города, мегаполисы.

В мире будущего национальная идентичность больше не будет являться тождественной понятиям гражданства или даже национальности. Это анахронизм, пережиток прошлого. Современный человек будет сам выбирать, кем ему быть и в какой стране жить. А его идентичность будет основана на общих идеях и интересах его социального круга. Корни систем идентичностей следует искать там, где они находятся – в сознании человека, а не в атрибутике и родоплеменных тотемах.

В развитых сообществах уже никого не интересует ваше происхождение. И если да, то скорее не страна, а город, откуда вы родом. Потому что только так можно найти ответ на главный вопрос – что вы умеете делать. Разнообразие любого рода, генерируемое мегаполисом, основывается на том факте, что в нём собрано великое множество людей с разнообразными вкусами, навыками, потребностями, возможностями и причудами. Это разнообразие и есть главный источник экономического роста. Чем больше город – т м больше его ВВП, чем больше он привлекает творческих людей – т м быстрее растёт. Прямо сейчас на наших глазах происходит этот процесс.

Илья Кенигштейн, «Фейсбук»