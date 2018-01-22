Синоптики: Под конец недели потеплеет до +3 °С 22.01.2018, 13:02

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Стало известно, какой будет погода на неделе.

Благодаря холодному антициклону первая половина недели в Беларуси будет морозной, но морозы долго не продержатся. Уже с середины недели погода начнет меняться: атлантические циклоны, смещаясь по северу Европы, начнут выносить на континент теплый воздух, температура воздуха повысится, но погода ухудшится — ожидаются мокрый снег, дождь, туманы и гололед с гололедицей. Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

Во вторник, 23 января, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны ожидается туман, изморозь. На дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −9…−15 °С, при ясном небе местами воздух охладится до −16…−18 °С, максимальная температура днем составит −5…−11 °С.

24 января, в среду, ночью будет морозно и в основном без осадков. Утром и днем атмосферные фронты принесут в западные и центральные районы Беларуси кратковременный снег, по Брестской и Гродненской областям — мокрый снег с дождем. Местами сгустятся туманы, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха ночью понизится до −10…−16 °С, при прояснениях местами воздух охладится до -18 °С, максимальная температура днем составит −3…−9 °С; в западных районах страны морозы ночью ослабеют до −8…−9 °С, днем максимальная температура повысится до −2…+1 °С.

25 января, в четверг, на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах — туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −3…−8 °С, по востоку страны она еще понизится до -10 °С, в западных районах ночная температура уже около 0 °C; максимальная температура днем составит −3…+3 °С.

В пятницу, 26 января, преимущественно по северо-западной половине страны пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Также ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…-6 °С, по юго-востоку еще воздух охладится до −7…−10 °С, максимальная температура днем составит −3…+3 °С.