Первая напечатанная на 3D-принтере ракета доставила спутники на орбиту 22.01.2018, 13:27

Запуск исполнила американская частная космическая компания.

Американская компания Rocket Lab, которая занимается разработкой легких и коммерчески эффективных ракет-носителей, совершила свой первый успешный запуск. Ракета Electron стала первой в мире напечатанной на 3D-принтере, что делает ее сверхлегкой, сообщает zn.ua.

Запуск состоялся на полуострове Махия в Новой Зеландии. Разработчики ракеты сообщали, что создали Electron для доставки на орбиту небольших спутников и грузов до 225 килограммов. Со своей задачей ракета-носитель успешно справилась, доставив три спутника для коммерческих заказчиков.

Добавим, что Rocket Lab уже пыталась запустить Electron в мае 2017 года, однако ракету не удалось вывести на орбиту.

В январе должен состояться запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX. В начале месяца ее уже установили на стартовой площадке.

Илон Маск пообещал впечатляющий запуск и рассказал, что ракета запустит на орбиту Марса его собственную машину Tesla Roadster, в которой будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity.