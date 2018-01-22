Президент Украины c cупругой почтил память Михаила Жизневского

Президент Украины c cупругой почтил память Михаила Жизневского7
- 22.01.2018, 15:11
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Президентская чета зажгла и поставили лампадки возле памятного знака Героям Небесной Сотни в Киеве.
Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной сегодня утром почтили память первых жертв протестов в центре Киева в 2014 году - Михаила Жизневского и Сергея Нигояна, передает «Радыё Свабода».
Они возложили цветы к памятным знакам на улице Грушевского и почтили их память минутой молчания.
Петр и Марина Порошенко также зажгли и поставили лампадки возле памятного знака Героям Небесной Сотни на улице Грушевского.
Белорус Михаил Жизневский и украинец армянского происхождения Сергей Нигоян стали первыми жертвами во время брутальных столкновений между протестующими и силовиками на Евромайдане в 2014 году.
Михаил Жизневский погиб от пули 22 января 2014 года, не дожив до своего 26-летия четыре дня. Тело Жизневского после отпевания и торжественных проводов привезли из Киева и похоронили на семейном кладбище по линии матери в деревне под Гомелем.
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил Михаила Жизневского орденом Героев Небесной Сотни, а украинское правительство назначило пожизненную стипендию его родителям. В прошлом году в июне президент Украины присвоил белорусу звание Героя Украины посмертно.