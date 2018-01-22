Эмма Уотсон и Джонни Депп номинированы на получение премии «Золотая малина» 6 22.01.2018, 15:08

3,097

Эмма Уотсон

«Золотая малина» - антинаграда, отмечающая худшие актерские работы.

Стали известны номинанты на получение премии "Золотая малина", сообщает сайт Rotten Tomatoes, пишет "Зеркало недели. Украина".

Отмечается, что на звание худшего фильма 2017 претендуют "Мумия", "Трансформеры: Последний рыцарь", "Эмоджи фильм", "Спасатели Малибу" и "На пятьдесят оттенков темнее".

На "Золотую малину" за худшую мужскую роль претендуют Том Круз ("Мумия"), Джонни Депп ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"), Джереми Дорнан ("На пятьдесят оттенков темнее") и Марк Уолберг сразу за два фильма — "Здравствуй, папа, Новый год! 2" и "Трансформеры: Последний рыцарь".

На получение премии за худшую женскую роль номинированы, среди прочих, Дакота Джонсон (На пятьдесят оттенков темнее), Эмма Уотсон ("Сфера") и Дженнифер Лоуренс ("Мама!").

Церемония вручения "Золотой малины" традиционно проходит в преддверии торжеств, посвященных объявлению лауреатов очередного "Оскара". В 2016 году "Золотой малиной" трижды был отмечен фильм "Пятьдесят оттенков серого".