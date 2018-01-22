«Машина не крашена, это я вам 100% говорю» 4 22.01.2018, 15:18

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В каком состоянии продают свежие белорусские «бюджетники».

Во время наших экспресс-проверок читатели порой жалуются, что в обзорах превалирует хлам, особенно если речь идет о статусной «бэушке». Как будто мы специально подбираем экземпляры с убитым мотором и шпатлеванным кузовом. На самом деле спрогнозировать состояние машин на этапе звонка и выбора объявления в интернете сложно, даже если дело касается свежих в годах машин. Именно у капота всплывают любопытные подробности и вдруг выясняется, что иномарка билась, щедро шпатлевалась и у нее «стреляли» подушки.

В сегодняшнем обзоре av.by никаких 15-летних «бэшечек» вы не увидете: у белорусов, скопивших 9-12 тысяч долларов, есть масса вариантов для покупки свежей (возрастом до 5 лет) бюджетной машины. Ведь концепция комфорта постепенно меняется из «10-летней машины класса люкс» в пусть «бюджетный седан», но обязательно новый или немного б/у. По подержанным вариантам мы и пройдемся вместе с экспертами компании по подбору авто Selectcar. Хочется верить, что свежие «бюджетники» наверняка порадуют своим состоянием и нам не попадутся откровенно убитые экземпляры. Все-таки 2013-2015 года выпуска. Правда, это в сухой теории.

Не будем слишком «спойлерить», но, отправляясь на осмотр свежих «бюджетников», нужно быть готовым ко всему. Опыт работы в сфере автоподбора выявляет определенные закономерности, о которых накануне поездки упомянул наш эксперт: «Некоторые продавцы системно выставляют машины в продажу, размещают объявления, и когда дело доходит до реальной покупки, идут на попятную. Не спасают даже оставленные денежные залоги. Такую особенность, когда владельцы резко передумали продавать, мы даже назвали "синдром бюджетников". Возможно, им жаль расставаться с машиной, когда-то купленной в салоне. Хотя есть и те, кто, наоборот, спешит избавиться от "бюджетника", после того как закончился срок гарантии».

В наш обзор попали как экземпляры, что отъездили гарантийный срок, так и те, что еще на гарантии. К примеру, Skoda Rapid 2013 года выпуска с честной европейской сборкой большую часть своего «жизненного цикла» работала в качестве служебного авто, а почти год назад оказалась в руках нынешнего владельца.

Оттого и пробег у нее немалый — 186 тыс. км, и уставший салон. Обслуживалась машина с 1,6-литровым мотором и на «механике» до 142 тысяч на дилерской станции, а потом своими силами. На колеса «обута» зимняя резина Michelin, отъездившая только сезон, летний комплект тоже есть, но в большей степени б.у.

И хотя продавец предупреждал по телефону про небольшую вмятину на пороге и повреждения заднего крыла, увидеть дыру в стойке мы ну никак не ожидали. «Кусок отколот, как в консервной банке, — не сдерживается от эмоций наш эксперт. Визуально выглядит страшновато, а дырка временно заклеена скотчем.

Подошедший продавец с ходу пояснил, что элемент задел тракторный прицеп, когда за рулем находилась жена. После обеда машину отдают на ремонт: кусок будут вваривать и красить, лючок бензобака уже сняли для подбора краски. Считает, что это совсем не критично. С продажей тоже не все так просто: вроде бы в декабре машину выставили на продажу, так как появился служебный авто, но теперь владелец Rapid сомневается, стоит ли его отдавать. «Продаю в режиме соцопроса: захотят люди — купят, нет — значит, буду ездить сам», — объясняет он, не сильно торгуясь с цены $9300.

Под капотом нас (и, похоже, владельца) ждал еще один небольшой сюрприз — на коллекторе лежала уже расплавленная пластиковая бутылка. К 1,6-литровому «атмосфернику», пусть и без драйверских амбиций, предъявить особо нечего, чего не скажешь про состояние салона: потертый руль, просиженные сиденья.

Про кузов можно чистосердечно сказать, что он весь «в родне», если бы не один нюанс: «У него пробита стойка, которую придется не просто шпатлевать, а варить. Честно говоря, вживую я таких повреждений ни разу не видел. По результатам компьютерной диагностики ошибок нет, что часто встречается в сегменте "бюджетников" свежих годов выпуска и с минимумом электронных систем. Кроме того, стучит передняя подвеска. В целом это простой и надежный в эксплуатации, а также недорогой в ремонте автомобиль, который продают скорее ради эксперимента, поэтому владелец готов подвинуться в цене на пару сотен долларов».

Второй претендент на роль свежего «бюджетника», цена которого оставит далеко позади всех конкурентов, борющихся за титул «самого доступного» (из новых) автомобиля — Renault Logan. Полная комплектация, 1,6-литровый двигатель, работающий в паре с 5-МКП. С первых секунд разговора выяснилось, что по паспорту год выпуска — конец декабря 2014-ого, менялось лобовое стекло, на гарантию второй владелец Logan смотрит скептически: если дилер захочет отказать в гарантийном ремонте, то сделает это с легкостью.

— Машина не крашена, это я вам 100% говорю, — уверенно заявляет продавец, видя, как эксперт «пробивает» кузов толщиномером.

— На крыше прибор показывает больше 1000 микрон, — сообщает специалист, чтобы растопить самоуверенность продавца. Более того, взяли еще и второй толщиномер и откалибровали его, чтобы перепроверить, раз владелец так упорствует…

— Ну хорошо, но ведь сделано все нормально. Я вам скажу, что там было: у предыдущего хозяина открылся капот и ударил по стеклу. Здесь заменены капот и лобовое стекло. Съездите в салон и посмотрите, какие машины там льют и какая там разница, — парирует продавец, лишь только на исходе проверки сознавшись, что с «Логаном» когда-то случился курьез. По крайней мере, это его версия. Верить ли?

В конце декабря 2017 года на 55 тысячах км владелец сделал ТО, заменив ремень ГРМ, ролик, помпы, все фильтра, масло, задние тормозные колодки и свечи. Причина продажи «француза» понятная — для семьи с двумя детьми требуется минивэн или внедорожник. Плюс ко всему по весне новые машины подорожают. На данный Logan владелец готов уступить символически 200 долларов с заявленных 8100 у.е. В довесок летняя резина, проверка на СТО — хоть сейчас.

Только мы отошли от машины, как эксперт сокрушается: «Раз пять пришлось сказать, что машина красилась, после чего продавец стал говорить правду». Вердикт по машине у него такой: «В памяти сохранились ошибки по датчику наружной температуры, датчику положения педали тормоза, датчику начала хода сцепления. Еще одна типичная "фишка" у продавцов "бюджетников" — ставить год выпуска младше на год. Владелец утверждал, что машина не крашена, но это неправда: красились вся левая сторона, капот, два передних крыла, но самое печальное — окрас крыши со шпатлевкой местами 1,5-2 мм. На мой взгляд, если покупаешь машину 2014-2015 г.в., можно поискать вариант без шпатлеванной крыши, хотя бы с крашеным крылом или дверью».

Дальше едем смотреть бюджетного «корейца» Hyundai. Пока что предыдущие варианты нас насторожили. Слегка припорошенный снегом Solaris 2015 года смотрится на парковке жилого дома симпатично, его продают за $11.500. За эту цену автомобиль оснащён 1,6-литровым двигателем, 6-ступенчатым «автоматом», парктрониками, навигацией, подогревом сидений и руля, климат-контролем.

Также в стоимость входит комплект литых дисков с летней резиной. А что по состоянию? Пара минут осмотра — и ликование, наконец-то первый вариант полностью в родной краске. Сразу скажем, пробег для свежей машины приличный, но честный — 122 тыс. км.

Как поясняет продавец, они с супругой любят кататься на бюджетном седане по Европе. Машина приобреталась в салоне РФ, и там гарантия еще действует. Владелец планирует купить компактный кроссовер Hyundai ix35, поэтому с Solaris придется расстаться.

Большие цифры на одометре не прошли бесследно для интерьера авто — стертый руль и кулиса КПП, требуется химчистка. «По коробке вопросов нет, единственная претензия — подуставший салон», — комментирует подборщик авто во время пробной поездки. «Дайте мне неделю — и я все сделаю, — оппонирует продавец. — Из-за навигации и резины мне не хочется сильно торговаться. Как вариант, можно поехать в Россию, отдать ее за $10.500 и взять с доплатой ix35».

Как ни крути, у специалиста не к чему особо придраться: «Невзирая на большой пробег (увы, многие белорусы смотрят на цифры, и это может отпугнуть потенциальных покупателей), технически машина исправна, что подтверждает, что эти "бюджетники" в целом довольно беспроблемные. Именно на такое состояние может рассчитывать человек, рассматривающий машину 2015 года. Но цена завышена: помню, мы подбирали Solaris 2016 года в богатой комплектации и родной краске за $10.500».

С еще одним корейским седаном Kia Rio осмотр прошел слишком быстро. В нашем каталоге мы выбрали экземпляр 2013 года с 1,4-литровым мотором и 4-АКП. Машина на гарантии до августа-сентября 2018-ого. Покупалась в лизинг новой в салоне, один владелец. Со слов продавца, из-за царапин красились капот и бампер, в ДТП не была.

По факту же не все так безобидно, как звучит из уст продавца: бордовый седан корейской сборки с пробегом 80 тыс. км наверняка попадал в историю…

«Яркий пример того, как человек, покупающий машину безо всяких проверок, может попасть в очень неприятную ситуацию. Это сильно аварийный экземпляр. Машина вся крашена, на многих элементах присутствует шпатлевка, но самое страшное, что она есть на левой и правой стойке возле крыши, правую заднюю дверь меняли, видимо, она не подлежала восстановлению. Даже поленились замазать маркировку белого цвета, что делают на элементах с разборки. Опасения подтверждают и ошибки по подушкам безопасности в памяти», — комментирует специалист.

Из нюансов — в багажном отсеке скопилась влага, говорят, от химчистки. Ценник на Rio аналогичного года стартует с $7650, но данный вариант продают за 9250. Дороговато за битую машину с крашеными стойками…

Правда, эксперт вообще не рекомендует такой экземпляр к покупке, это может быть небезопасно. Торговаться и проводить тест-драйв на седане мы не стали. Обошли авто по кругу, сопровождаемые взглядом невозмутимого продавца — развернулись и ушли.

На финальный осмотр мы оставили бестселлер белорусских дорог — Volkswagen Polo. Нам попался вариант 2014 года с 1,6-литровым мотором и МКП. Комплектация Comfortline, пробег — 42 тыс. км.

Это второй владелец, первая хозяйка относилась к машине с трепетом, даже омывайку ездила заправлять на дилерскую СТО. «Гарантия закончилась в конце декабря 2017-ого, можно продлить ее за 250 у.е.», — рассказал продавец. Семья с ребенком проездила на Polo всего 4 месяца, как признаются, на предыдущем универсале Volvo было ощутимо комфортнее и просторнее. Подкрашивалось только правое крыло, а последняя цена — 9 тыс. у.е.

«Свежие "бюджетники" пользуются огромным спросом, и зачастую их берут в качестве первой машины. В покупке немного подержанной модели можно открыть для себя массу преимуществ, таких как простота эксплуатации и недорогое обслуживание. Нередко делают выбор в пользу автоматической трансмиссии из-за комфорта. Таких годов выпуска технически машины в целом "живые", если за ними следили, а вот кузов следует тщательно проверять, так как многие машины уже побывали в серьезных ДТП», — делает выводы подборщик авто, апеллируя к тому, что некоторые продавцы привирают.

Как мы видим, свежий год выпуска не гарантия, что у машины безаварийное прошлое и прозрачная история обслуживания. И у трех-пятилетних «бюджетников» сменяются владельцы, отматываются пробеги, бьются кузова. Вот вам пример: попадаются такие экземпляры вроде Rapid с дыркой в стойке, Logan со шпатлеванной крышей и серьезно битого Rio. С другой стороны, Solaris пусть с большим пробегом, зато с богатым оснащением может служить образцом надежности, а VW Polo с точки зрения состояния наш сегодняшний фаворит. Главное — выбирайте машины с умом, внимательно проверяйте их внешнее и техническое состояние, историю владения, полагаясь на личный опыт либо обращаясь к экспертам.