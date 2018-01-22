Изумленным очевидцам удалось снять на видео редчайшее природное явление 22.01.2018, 15:30

4,777

Снежный торнадо нельзя отнести к разряду повседневных зрелищ.

Супруги, ехавшие на машине по сельской местности в Огайо (США), на некоторое время даже забыли, куда держат путь, ведь они увидели редчайшее природное явление, пишет 120.su.

Действительно, снежный торнадо, который ещё называют «снежным дьяволом», нельзя отнести к разряду повседневных зрелищ, так что очевидцы, конечно же, сняли такую диковину на видео.

Авторы видеоролика, ставшего очень популярным в социальных сетях, добавили, что в тот момент не могли больше ни о чём думать, настолько заворожил их необычный снежный вихрь.