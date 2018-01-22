Президентом ПАСЕ избрали Микеле Николетти 1 22.01.2018, 15:37

Микеле Николетти

Фото: flickr.com

Микеле Николетти избран на год, после чего его срок могут продлить на аналогичный срок.

Парламентская ассамблея Совета Европы 22 января избрала своим президентом депутата от Италии Микеле Николетти. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба ПАСЕ.

Николетти назначили на должность без формального голосования, поскольку конкурентов у него не было, отмечает "Европейская правда". Политик был единственной кандидатурой европейских социалистов.

Николетти избран на год, после чего его срок могут продлить на аналогичный срок.

История его голосований свидетельствует: Николетти каждый раз поддерживал проукраинские резолюции и поправки к ним, а также ежегодно голосовал за подтверждение санкций против РФ.